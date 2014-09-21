به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویت‌های دولت ایجاد امید و آرامش در سطح جامعه است و باید تلاش کنیم تا رضایت را در بین مردم ایجاد کنیم و همه مسئولان باید در این راستا فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه عزل و نصب‌های ما بر اساس فشار افراد یا گروه‌ها صورت نمی‌گیرد و هیچ گروهی نخواسته یا نتوانسته چنین فشاری را برای تغییرات ایجاد کند، خاطرنشان ساخت: مبنای تصمیم­ گیری من در عزل و نصب‏ها هیچ‌وقت فشار گروهی و جناحی نیست.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم حرکت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: تغییراتی که در حوزه سیاسی استانداری بوشهر شاهد آن هستیم بر اساس اصول حرفه‌ای انجام شده است.

به هیچکس باج نمی­دهم ولی تابع نظر و اراده مردم هستم

وی با بیان اینکه تنها کسی که در استان می­ تواند چیزی را به من تحمیل کند مردم هستند، اذعان داشت: مردم و افکار عمومی خواهان تغییر و تحول در سطوح مدیریت سیاسی هستند و امروز نیز تغییراتی که صورت می‌گیرد در راستای عمل به این خواسته‌ها است.

سالاری با بیان اینکه من به هیچکس باج نمی­ دهم ولی تابع نظر و اراده مردم هستم، افزود: تلاش ما این بوده است که در عزل و نصب‏ها، رضایت خداوند و خواست عمومی و افکار عمومی مد نظر قرار بگیرد.

وی به تغییر در معاونت سیاسی استانداری اشاره کرد و گفت: این تغییرات ناگهانی نبوده است و این تصمیم از قبل صحبت شده بود. تقریبا چهل، پنجاه روز پیش بود که در یک جلسه خصوصی موضوع را با آقای پرآور مطرح کردم و وی نیز برخوردی منطقی در این زمینه داشت و تلاش کردیم تا این تغییرات با رعایت حرمت و منزلت ایشان انجام شود.

در این آئین با تقدیر از تلاش های محمدحسن پرآور، سید اسماعیل موسوی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی استانداری بوشهر معرفی شد.