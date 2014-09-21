تشکیل کمیته ای برای تعیین تکلیف وضعیت کتابخانه زیباکنار خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله خجسته پور عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه کتابخانه زیباکنار خرم آباد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به طرح موضوع وضعیت کتابخانه زیباکنار در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان اظهار داشت: در این جلسه با دستور استاندار لرستان کمیته ای برای تعیین تکلیف این پروژه تشکیل شد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته تعیین تکلیف وضعیت کتابخانه زیباکنار خرم آباد با محوریت معاون عمرانی استاندار لرستان عنوان کرد: در این کمیته دستگاههای مرتبط از جمله فرمانداری، میراث فرهنگی، شهرداری و کتابخانه ها نیز عضو هستند.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه محل این کتابخانه روز اول برای نمایشگاه صنایع دستی در نظر گرفته شده است افزود: این در حالیست که در زمان استاندار اسبق لرستان این محل در اختیار اداره کل کتابخانه ها برای راه اندازی کتابخانه عمومی قرار گرفته است.

خجسته پور با اشاره به قرارگیری این پروژه در محل فضای سبز پارک زیباکنار خرم آباد، عنوان کرد: در حال حاضر شهرداری حاضر نیست به این کتابخانه پروانه بدهد.

فرماندار خرم آباد افزود: این در حالیست که طی سالجاری برای تکمیل این کتابخانه اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اختلاف اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل کتابخانه ها بر سر مالکیت این زمین ادامه داد: در این زمینه اختلاف نظر جدی میان دستگاههای مرتبط وجود دارد که نیاز است هر چه سریعتر نسبت به چاره اندیشی و تعیین تکلیف این پروژه اقدام شود.

فرماندار مرکز لرستان ادامه داد: با توجه به مشکلات موجود موضوع در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح شد که استاندار لرستان کمیته ای را مامور کردند تا ضمن بررسی نظرات مختلف نسبت به اتخاذ راهکار اصولی اقدام کرده و در جلسه بعدی این شورا گزارش فعالیت کمیته ارائه شود.