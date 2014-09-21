ثبت یاران وقایع حیاتی در بهارستان گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ثبت احوال بهارستان بعدازظهر امروز در همایش بزرگ ثبت یاران اداره ثبت احوال شهرستان اظهار داشت : امروز برنامه­ ریزی کشور مدیون تلاش­های صورت گرفته ثبت یاران است که با ارائه آمار دقیق مسیر خدمت بهینه را به مردم هموار می کنند.

حسین آخوندی با بیان اینکه در دنیای امروزی وجود اطلاعات و آمار ثبت وقایع حیاتی و رویدادهای فردی و گروهی، پایه و اساس تمام برنامه­ ریزی­ ها است، افزود: تاکنون در زمینه ثبت اسناد و اطلاعات جمعیتی اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته که امید می رود با گام های بلندی که برداشته شده بتوانیم به شرایط مطلوب و دلخواه نزدیک شویم.

این مسئول عنوان کرد: بی شک دستیابی به این مهم و رشد آماری اداره ثبت احوال و حوزه ثبت وقایع حیاتی، مرهون تلاش­ها و فعالیت­های مجموعه دهیاران، خانه­ های بهداشت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و معتمدین است.

وی با اشاره به مأموریت جدید ثبت احوال در ثبت مهاجرت­ها و نقل مکان­های داخلی اعلام کرد: این مأموریت باید در کنار ثبت به­ موقع وقایع حیاتی 4گانه (ولادت، وفات، ازدواج و طلاق) مورد توجه ویژه قرار گیرد.

آخوندی ضمن تشکر از ثبت یاران، از دیگر مسئولان خواست که با این حوزه تعامل و همراهی داشته باشند تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابیم.

این مسئول همچنین از شهروندان و ساکنین شهرستان خواست نسبت به ثبت به موقع وقایع حیاتی خویش در مدت زمان 15 روزه اقدام کنند.