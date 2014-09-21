ثبت یاران وقایع حیاتی در بهارستان گردهم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ثبت احوال بهارستان بعدازظهر امروز در همایش بزرگ ثبت یاران اداره ثبت احوال شهرستان اظهار داشت : امروز برنامه ریزی کشور مدیون تلاشهای صورت گرفته ثبت یاران است که با ارائه آمار دقیق مسیر خدمت بهینه را به مردم هموار می کنند.
حسین آخوندی با بیان اینکه در دنیای امروزی وجود اطلاعات و آمار ثبت وقایع حیاتی و رویدادهای فردی و گروهی، پایه و اساس تمام برنامه ریزی ها است، افزود: تاکنون در زمینه ثبت اسناد و اطلاعات جمعیتی اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته که امید می رود با گام های بلندی که برداشته شده بتوانیم به شرایط مطلوب و دلخواه نزدیک شویم.
این مسئول عنوان کرد: بی شک دستیابی به این مهم و رشد آماری اداره ثبت احوال و حوزه ثبت وقایع حیاتی، مرهون تلاشها و فعالیتهای مجموعه دهیاران، خانه های بهداشت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و معتمدین است.
وی با اشاره به مأموریت جدید ثبت احوال در ثبت مهاجرتها و نقل مکانهای داخلی اعلام کرد: این مأموریت باید در کنار ثبت به موقع وقایع حیاتی 4گانه (ولادت، وفات، ازدواج و طلاق) مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آخوندی ضمن تشکر از ثبت یاران، از دیگر مسئولان خواست که با این حوزه تعامل و همراهی داشته باشند تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابیم.
این مسئول همچنین از شهروندان و ساکنین شهرستان خواست نسبت به ثبت به موقع وقایع حیاتی خویش در مدت زمان 15 روزه اقدام کنند.
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