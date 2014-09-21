رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بُت نفسانیت را کشتند/ مشکل بیکاری با حمایت از تولید حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، شامگاه یکشنبه در نشست رزمندگان و سنگرسازان بی سنگر هشت سال دفاع مقدس با مهم خواندن ایام هفته دفاع مقدس، ضمن بیان این که باید این ایام در خاطره مردم بماند گفت: زحماتی که نیروها و مردم در هشت سال دفاع مقدس کشیدند را باید زنده نگه داشت، آن روزها فضای خوبی بود و همه همدل و هم زبان هر آنچه در توان داشتند برای نگهداری انقلاب و نظام سرمایه گذاری می کردند.

وی با بیان این که آن روزها در کشور بی سابقه بود، افزود: مردم آن زمان دست در دست هم می دادند تا نظام را حفظ کنند، اوایل انقلاب مردم به روستاها می رفتند تا برای دروی گندم به روستائیان کمک کنند.

وی ضمن تاکید مجدد بر این که نباید این خاطره های خوب از ذهن مردم پاک شود، به آیه ای از قرآن اشاره کرد و گفت: خداوند در قرآن می فرمایند انسان را به بهترین هیات و شکل آفریدیم. اما همین اسنان که خداوند خود را برای آفریدن آن تحسین کرده است دو راه خیر و شر در پیش دارد.

رزمندگان دفاع مقدس وارد میدان شدند و نفسانیت خود را کشتند

وی خاطرنشان کرد: کسانی که بت نفسانیت را می شکنند گل سرسبد این مسیر هستند، زیرا بسیاری هستند که کارهای خوب انجام می دهند ولی نفس خود را نمی شکنند.

آیت الله نورمفیدی اضافه کرد: آن ها که در ایام دفاع مقدس وارد میدان شدند نفسانیت خود را کشتند بخصوص کسانی که در مقابل تیر دشمن سوار بر خودروهای عمرانی خودجاده و سنگر می ساختند.

وی تصریح کرد: عارف و سالک باید سالها سختی بکشند تا پا روی نفسانیت خود بگذارند و آن را بکشند ولی رزمندگان ما و آن جوان شهید، که نارنجک به خود بست یک شبه این مسیر را طی کردند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان با بیان این که رزمندگان باید تجربه خود در جنگ را به عنوان سرمایه ارزشمند نظام حفظ کنند ، بیان کرد: بلاهای زیادی سر نظام ما آمده است ولی از پا در نیامده و روز به روز قوی تر شده است.

وی گفت: روزی آمریکا دنبال نابودی ما بود ولی امروز به این نتیجه رسیده بدون حضور ایران بسیاری از مشکلات را نمی توان حل کرد.

مشکل بیکاری با حمایت از تولید حل می شود

وی به مشکلات اشتغال جوانان اشاره کرد و گفت: تا مشکل تولید حل نشود بیکاری حل نمی شود وگرنه دولت چقدر توان دارد که بچه های ما هم وارد دولت شود.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: دولت 500 هزار نیروی مازاد دارد و امکان این نیست که نیروی جدید وارد شود و این مشکلات هم در دولت گذشته رخ داده است.

وی با ابراز رضایت از عملکرد دولت جدید گفت: دولت تورم را مهار کرده و دنبال خروج از رکود است که این کار آسانی نیست.