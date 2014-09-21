به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی عصر یکشنبه در نشست با مسئولان فرهنگی کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: کمیته امداد توسعه برنامه‌های فرهنگی را به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهم در دستور کار دارد و برنامه‌های فرهنگی مختلفی بدین مناسبت اجرا می شود.

وی فراهم‌سازی زمینه رشد و اعتلای فرهنگی، اعتقادی، علمی دانشجویان و دانش آموزان تحت حمایت را به عنوان یکی از برنامه‌های مهم کمیته امداد دانست و خاطرنشان ساخت: سوق دادن افراد به سمت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در دستور کار داریم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از تلاش برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان و دانشجویان به تناسب استعداد و علاقه خبر داد و بیان داشت: تقویت بنیه تحصیلی و پیشگیری از افت آن و همچنین کمک به بهداشت روانی دانش‌آموزان و دانشجویان از اهداف مهم ما است.

چهار خوابگاه شبانه روزی در استان بوشهر فعالیت دارند

وی تعداد دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر را دو هزارو 243 نفر عنوان کرد و افزود: 71 درصد دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند که 58 درصد آنها را بانوان تشکیل می‌دهند.

محبی با بیان اینکه دانشجویان و طلاب علوم دینی متاهل و دانشجویان نخبه و برتر که تا سقف دو برابر خدمات از این نهاد دریافت می‌کنند، ادامه داد: انعقاد قرارداد با موسسات آموزشی برای مشاوره تحصیلی، همایش شغلی و تحصیلی، انتخاب رشته و شرکت در آزمون‌ها از جمله خدمات مهمی است که ارائه می‌شود.

وی از حمایت کمیته امداد استان بوشهر از چهار هزار و 660 دانش آموز خبر داد و بیان داشت: چهار خوابگاه شبانه روزی در استان بوشهر فعالیت دارند که 240 دانش آموز در این خوابگاه ها مستقر هستند.