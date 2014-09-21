مقام معظم رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سران قوا رحلت امام جمعه شمیرانات را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب درگذشت حجت الاسلام دعاگو را تسلیت گفتند.

مقام معظم رهبری: تلاش‌های ارجمند در دوران نهضت اسلامی و خدمات پس از انقلاب بخشی از زندگینامه این روحانی پر تحرک است

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت روحانی مبارز و غیور حجت الاسلام شیخ محسن دعاگو را تسلیت گفتند.



متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

درگذشت روحانی مبارز و غیور مرحوم حجت الاسلام آقای حاج شیخ محسن دعاگو رحمة الله علیه را به خاندان محترم ایشان، همسر و فرزندان و دیگر بازماندگان و علاقمندان تسلیت می‌گویم. تلاشهای ارجمند در دوران مبارزات نهضت اسلامی در مشهد و خدمات گسترده در مسئولیت‌های گوناگون پس از انقلاب، بخشی از زندگی نامه‌ این روحانی پر تحرک است که به فضل الهی، مشمول رحمت و قبول حضرت حق خواهد بود، ان‌شاء الله.

تسليت رئيس قوه قضاييه

آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با صدور پيامي درگذشت حجت الاسلام شيخ محسن دعاگو امام جمعه شميرانات را تسليت گفت.

متن پيام تسليت رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:



خبر درگذشت حجت الاسلام حاج شيخ محسن دعاگو امام جمعه شميرانات موجب تأثر اينجانب گرديد.

ارتحال اين خطيب مبارز و انقلابي را به محضر حضرت بقيه الله الاعظم(عج)، مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، مردم مؤمن و انقلابي شميرانات و خانواده و بازماندگان محترم آن مرحوم تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براي آن فقيد سعيد علو درجات و غفران الهي و براي بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت مي‌نمايم.

تسلیت رئیس جمهور

حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری در پیامی در گذشت حجت الاسلام محسن دعاگو امام جمعه شمیرانات را به مقام معظم رهبری، مردم شمیرانات بالاخص خانواده، منسوبان و علاقه مندان ایشان تسلیت گفت.

متن پیام حجت الاسلام دکتر حسن روحانی به این شرح است:

درگذشت مرحوم مغفور حجت الاسلام حاج شیخ محسن دعاگو موجب تاسف و تالم فراوان گردید.

اینجانب ضایعه فقدان این شخصیت خدوم و مبارز انقلاب اسلامی را به مقام معظم رهبری، مردم شریف شمیرانات بالاخص خانواده محترم، منسوبان و علاقمندان ایشان تسلیت گفته و رضوان و مغفرت الهی را برای آن فقید سعید مسئلت می نمایم.

تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت روحانی سرشناس و خطیب توانمند انقلابی حجت الاسلام شیخ محسن دعاگو امام جمعه فقید شمیرانات را به مردم شریف شمیرانات بیت مکرم و دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت گفت.



در پیام تسلیت رئیس مجلس آمده است:



درگذشت روحانی سرشناس و خطیب توانمند و انقلابی حجت الاسلام شیخ محسن دعاگو امام جمعه فقید شمیرانات موجب تأسف گردید.



مرحوم حجت الاسلام شیخ محسن دعاگو از روحانیون متعهدی بودند که علوم دینی و حوزوی را نزد اساتیدی بزرگ فرا گرفتند و از همان ابتدای شروع مبارزات علیه حکومت ستمشاهی به صف انقلابیون پیوستند که سخنرانی های این روحانی بزرگوار قبل از انقلاب بسیار تأثیرگذار بود و رژیم طاغوت بارها به همین دلیل ایشان را دستگیر و مورد شکنجه قرار داد.



پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز علاوه بر امامت جمعه شمیرانات در عرصه های گوناگون خدمات فراوانی به نظام جمهوری اسلامی عرضه داشتند.



اینجانب ضمن عرض تسلیت درگذشت حجت الاسلام شیخ محسن دعاگو به مردم شریف شمیرانات، بیت مکرم و دوستان و آشنایان آن مرحوم برای روح بلند ایشان رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.



تسلیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

اكبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گذشت حجت‌الاسلام محسن دعاگو را تسلیت گفت.

در پی درگذشت "حجت‌الاسلام محسن دعاگو"، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی طی پیامی این مصیبت را به علما، فضلا، روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه، مردم شریف ایران به ویژه منطقه شمیرانات و خاندان و خانواده مکرم تسلیت گفت.



متن کامل پیام به شرح ذیل است:



درگذشت همسنگر سال‌های مبارزه و همکار صمیمی فراز و فرودهای پس از انقلاب، حجت‌الاسلام محسن دعاگو باعث تأسف و تألم خاطر گردید.



روحانی انقلابی و خطیبی توانا که شجاعت، صداقت و صراحت بیانش در دوران مبارزه و پس از پیروزی انقلاب در مقام امام جمعه شمیرانات، در اذهان جاودان است.



با تسلیت این مصیبت به علما، فضلا، روحانیون و طلاب حوزه های علمیه، مردم شریف ایران بویژه منطقه شمیرانات و خاندان و خانواده مکرم، صبر و اجر بازماندگان و علوّ درجات روح بلند ایشان و همنشینی با امام راحل و شهیدان را از درگاه احدیت خواستارم.