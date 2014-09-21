بازنشستگان مشاوران خوبی برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر یکشنبه در جمع بازنشستگان استانداری استان افزود: رفع مشکلات استانی بازنشستگان و همچنین پیگیری مطالبات مناطق محروم بازنشستگان در اولویت کار مسئولان است.

وی بیان کرد: انسانی که 30 سال خدمت کرده نباید دغدغه معیشت داشته باشد و برای تامین معیشت خود مجبور به کار کردن شود.

وی بیان داشت: اغلب گردشگران خارجی کسانی هستند که بازنشسته شده اند و این دوران را صرف سفر و تفریح می کنند اما در کشور ما به دلیل عقب افتادگی نظام اداری از تورم، شرایطی دیگر رقم می خورد.

خادمی با بیان اینکه بازنشستگی در اوج هزینه ها شکل می گیرد، افزود: در این دوران است که نیازهایی مادی برای ازدواج و تحصیل فرزندان بیشتر رخ نشان می دهد.

وی با بیان اینکه رفع برخی مشکلات بازنشستگان ملی است و راه حل استانی ندارد، گفت: با این حال هر بخشی از مشکلات بازنشستگان که مربوط به استان باشد برای رفع آن تلاش خواهیم کرد.

استاندار استان بخشی از مشکلات موجود را ناشی از تورم و رکود موجود در کشور دانست و اظهار داشت: دولت با تمام توان در تلاش است با کاهش نرخ تورم و خروج از رکود وضعیت را بهبود ببخشد.

وی همچنن بر تشکیل کانون بازنشستگان تاکید کرد و خواستار معرفی یکی از بازنشستگان استان به عنوان مشاور استاندار شد.

خادمی تاکید کرد: باید این بستر در دستگاههای اجرایی استان فراهم شود تا هر چه بیشتر از تجربیات بازنشستگان استفاده شود.

مدیرکل اداری و مالی استانداری استان هم در این مراسم گفت: هم اکنون 182 نفر بازنشسته و مستمری بگیر استانداری استان هستند.

عین الله درخشان افزود: این میزان 40درصد از شاغلین استانداری استان را شامل می شود.

وی بیان کرد: 56 نفر از این تعداد کمتر از یک میلیون تومان حقوق می گیرند.

درخشان اظهار داشت: لازم است با تشکیل تعاونی های مصرف و مسکن نسبت به رفع مشکلات این قشر اهتمام ورزید.