به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر یکشنبه در نشست پنجره واحد سرمایه گذاری استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور توسعه سرمایه گذاری در استان بوشهر صورت گرفته است و باید از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه روند سرمایه گذاری در استان بوشهر بسیار نامطلوب است، تصریح کرد: به منظور جبران مشکلات، کاستی‌ها و خرابی‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری، پنجره واحد سرمایه گذاری تعریف شده است.

استاندار بوشهر به وجود ظرفیت های بی نظیری برای سرمایه گذاری در استان بوشهر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تاکنون اقدام مناسبی برای استفاده مناسب از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری درا ستان بوشهر صورت نگرفته است.

اعلام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری موجود در استان بوشهر

وی از تلاش برای جلوگیری از مراجعه حضوری سرمایه گذاران به دستگاه های اجرایی و کاهش بروکراسی در این بخش خبر داد و بیان داشت: کوتاه شدن روند صدور مجوزهای لازم در این زمینه را در دستور کار داریم.

سالاری بر لزوم اعلام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری موجود در استان بوشهر توسط همه دستگاه‌های اجرایی عضو و غیر عضو پنجره واحد سرمایه‌گذاری تاکید کرد و افزود: باید تا دو ماه آینده این مهم محقق شود.

وی خواستار دقت، حساسیت و کار کارشناسی در واگذاری ها در ساحل شد و بیان داشت: واگذاری اراضی با در نظر گرفتن، سلامت، امنیت، آرامش و رفاه مردم است.