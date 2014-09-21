پیام تسلیت استاندار و مدیران استان تهران به مناسبت رحلت امام جمعه شمیرانات

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تسلیت برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به مناسبت در گذشت حضرت حجه الاسلام دعاگو به این شرح است:



خبر درگذشت تاسف بار روحانی وارسته، خطیب توانا و دانشمند مجاهد، یار دیرین حضرت امام خمینی (ره )و مقام معظم رهبری مرحوم حجت الاسلام دعاگو امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شمیرانات موجب تاسف و تالم شد.

بی شک فقدان آن عالم پارسا که عمر خود را وقف تربیت و هدایت آحاد انسانها، به ویژه جوانان کرده بود و سابقه درخشان در مبارزه بارژیم ستم شاهی به رهبری امام امت داشته و از پیروان مخلص ایشان و مقام معظم رهبری بودند، لطمه ای چبران ناپذیر به حوزه های علمیه و جامعه اسلامی است.

بی شک نوای دلنشین ایشان که آمیخته با تعهد وتدبیر بود همواره در اذهان باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به خاندان مکرم ایشان، مقام معظم رهبری و سلسله جلیله روحانیت، خانواده معظم شهدا و به ویژه مردم گرانقدر شمیرانات، علو درجات وحشر با اولیاء رابرای آن فقید سعید مسالت می نمایم.



سید حسین هاشمی استاندار تهران در پیامی رحلت حجت الاسلام دعاگو را تسلیت گفت

رحلت عالم مجاهد مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محسن دعاگو موجب تاثر و تالم خاطر شد.

این مصیبت وارده را به محضر مقام معظم رهبری، علما، حوزه های علمیه و به ویژه مردم شریف مناطق شمیرانات و خانواده محترم او تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت واسعه حق را برای روح مطهر ایشان از خداوند متعال مسئلت دارم.



آن عزیز سفر کرده عمری را در راه سلوک و تقوا و مبارزه در مسیر انقلاب اسلامی در زندان های پهلوی سپری کرد.

بی شک خدمات شایسته او در ذهن به یادگار مانده و نزد خداوند سبحان ماجور خواهد بود.



پیام تسلیت عزت الله خانمحمدی فرماندار شمیرانات

با نهایت تاثر و تاسف حضرت حجت الاسلام آقای حاج شیخ محسن دعاگو دار فانی را وداع گفت و با عروج به سوی حضرت حق،همه دوستداران، همرزمان و آحاد مردم شریف شمیرانات را سوگوار نمود.

او یک شخصیت بزرگ، دانشمندی فاضل، روحانی پارسا و مجاهد، از یاران دیرین و السابقون مبارزات نهضت اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، شاگرد و یار با وفای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بود.

سوابق گرانسنگ و درخشان ایشان در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی، تحمل تبعید، زندان و شکنجه، استواری و مقاومت در راه آرمانهای امام راحل، کم نظیر و ستودنی است.

ابن عالم فرزانه عمر خود را وقف تحصیل علم، مبارزه با طاغوت، تربیت و هدایت مردم بویژه نسل جوان، خدمتگذاری در سنگرهای مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی نمود.

مسئولیت در حزب جمهوری اسلامی و همسنگری با شهید والامقام دکتر بهشتی، مقام معظم رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی، شهید عالیقدر دکتر محمد جواد با هنر و بسیاری از مبارزان بزرگ انقلاب اسلامی، ایراد خطبه های عالمانه، محققانه و تحلیلی در نماز جمعه شمیرانات به عنوان امام جمعه به مدت حدود 30سال، عضو موثر و پرتلاش شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و جامعه روحانیت مبارز تهران، ریاست شورای فرهنگ عمومی شمیرانات، عضویت در هیئت منصفه مطبوعات، شورای مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور، نمایندگی رهبر معظم انقلاب در شورای نظارت بر صدا و سیما، امور دانشجویان آسیا و اقیانوسیه و دیگر مسئولیتهای تحت نظر رهبری عالیقدر، از جمله فعالیت ها و مسئولیت های این عالم بزرگ و انقلابی بوده است.

مردمی بودن، اهتمام ویژه به خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان عزیز، حمایت و پشتیبانی کم نظیر ایشان در قامت امام جمعه از رزمندکان اسلام در دوران دفاع مقدس، ولایت پذیری و روشن بینی ایشان در امور سیاسی فرهنگی از دیگر خصوصیات بارز و ممتاز جناب دعاگو بوده است.

همراهی و همگرایی با مسئولین و حمایت از آنان در راه انجام وظایف و ماموریت های محوله از دیگر ویژگی های ایشان در مدت زمان حیات پربرکتشان بوده و در این میان دغدغه مردم و رفع مشکلات و گرفتاری مردم همواره مورد توجه و اهتمام جدی امام جمعه مرحوم و فقیدمان بوده است.

درگذشت این شخصیت روحانی مبارز فاضل را به خانواده مکرم و ارجمند، مقام معظم رهبری، سلسله جلیله روحانیت، خانواده معظم شهدا بویژه مردم شریف و بزرگ شهرستان شمیرانات تسلیت عرض می نمایم.

از درگاه ربوبی غفران و رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و صبر جزیل برای خانواده گرامی و بازماندگان و دوستداران ارجمند آن فقید سعید مسئلت دارم.