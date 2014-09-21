کهگیلویه و بویراحمد در زمینه میراث معنوی حرفهای زیادی برای گفتن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه یکشنبه در نشست کارگروه امور بانوان با دستور کار شرکت در جشنواره میراث معنوی افزود: کهگیلویه و بویراحمد با داشتن آیین ها، رسوم، فرهنگ بومی و سنتهای مختلف در بخش میراث معنوی پتانسیل بی بدیلی دارد.

وی به زندگی عشایری بخش زیادی از مردم استان اشاره کرد و اظهار داشت: این زندگی سرشار از زیبایی هایی است که می تواند به ثبت ملی برسد.

وی یکی از بخش های زندگی عشایر را کوچ عنوان کرد و بیان داشت: ثبت کوچ به عنوان یک میراث معنوی ضروری است.

خادمی همچنین در بخش دیگری از این نشست بر تشکیل کمیته های زیرگروه این کارگروه تاکید کرد و گفت: این کمیته می تواند نوید بخش انجام حرکتهای علمی و کارشناسی در حوزه رفع مشکلات بانوان باشد.

استاندار همچنین با اشاره به پیشنهادات امور بانوان استان در راستای ایجاد پارک بانوان، بازارچه فروش محصولات صنعتی و سنتی با محوریت زنان و همایش ملی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی جامعه زنان بر اجرای این طرح ها با مطالعه دقیق تاکید کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری هم در این نشست گفت: رفع مشکلات جامعه زنان استان نیازمند برنامه ریزی و همکاری همه دستگاهها با امور بانوان است.

سیده زینب هاشمی، احیای کانون فرهنگی اجتماعی زنان در سطح شهرستانها ، برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی مدیریتی حوزه زنان ویژه مدیران استانی ویک دوره آموزشی برای کارشناسان ومشاوران استانی وفرمانداریهای تابعه آنها را ضروری دانست.

وی بر توانمندسازی کانونها با تربیت مشاور ومربی برای ارائه خدمات مشاوره ای برای هر شهرستان، حمایت از ایجاد و راه اندازی بازارچه های ویژه بانوان در شهرستانها به ویژه در مراکز استانها و تاکید بر ایجاد پارک ویژه بانوان در تمامی شهرستانها تاکید کرد.