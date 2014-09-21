 گشایش فصلی تازه در روابط ایران و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از مذاکرات خود با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی، این دیدار را گشایش فصل تازه‌ای در روابط دو کشور و در راستای استقرار صلح و امنیت بین المللی و منافع امت مسلمان توصیف کرد.

محمد جواد ظریف پس از این دیدار یک ساعته که روز یکشنبه انجام شد، گفت: از نظر من و وزیر خارجه عربستان سعودی این دیدار سرفصل تازه ای در روابط دو کشور خواهد بود.

وی افزود: ما امیدواریم که این فصل تازه در راستای برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی و پاسداری از منافع همه ملت های مسلمان جهان فصلی ثمربخش باشد.

سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی نیز در پی این دیدار، اظهار داشت: ما با آگاهی از اهمیت و حساسیت این بحران و فرصتی که برای مقابله با آن پیش رو داریم معتقدیم که با استفاده از این فرصت مغتنم و اجتناب از اشتباهات گذشته می‌توانیم در مقابله با این بحران بسیار حساس به توفیق برسیم.

وی افزود: هر دو کشور در منطقه کشورهای با نفوذی هستند و همکاری میان آنها اثرات غیرقابل انکاری در استقرار صلح و امنیت منطقه ای و جهانی خواهد داشت.