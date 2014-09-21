هفته سوم سری آ ایتالیا؛ پیروزی رم مقابل کالیاری/ شکست ناپولی مقابل اودینزه

در ادامه هفته سوم رقابتهای سری آ ایتالیا عصر یکشنبه 6 دیدار برگزار شد که طی آن تیم های پارما، جنوا، رم، فیورنتینا و اودینزه مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.