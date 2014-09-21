  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۳۰ شهریور ۱۳۹۳، ۲۳:۳۹

هفته سوم سری آ ایتالیا؛

پیروزی رم مقابل کالیاری/ شکست ناپولی مقابل اودینزه

پیروزی رم مقابل کالیاری/ شکست ناپولی مقابل اودینزه

در ادامه هفته سوم رقابتهای سری آ ایتالیا عصر یکشنبه 6 دیدار برگزار شد که طی آن تیم های پارما، جنوا، رم، فیورنتینا و اودینزه مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رم با کسب پیروزی دو بر صفر مقابل کالیاری به صدر جدول سری آ صعود کرد. در این دیدار ماتیا دسترو (10) و الساندرو فلورنزی (13) برای رم گل زدند.

در دیگر بازی مهم ناپولی در خانه اودینزه با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. تک گل این بازی را دانیلو روی پاس آنتونیو دی ناتاله در دقیقه 71 به ثمر رساند.

نتایج بقیه دیدارهای عصر یکشنبه سری آ ایتالیا به شرح زیر است:

* کیه وو 2 - پارما 3

* جنوا یک - لاتزیو صفر

* رم 2 - کالیاری صفر

* ساسولو صفر - سمپدوریا صفر

* آتالانتا صفر - فیورنتینا یک

* اودینزه یک - ناپولی صفر

در ادامه این رقابتها یکشنبه شب دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی اینتر به مصاف پالرمو می رود و تورینو میزبان هلاس ورونا است.

کد مطلب 2374824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها