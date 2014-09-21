پیروزی رم مقابل کالیاری/ شکست ناپولی مقابل اودینزه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رم با کسب پیروزی دو بر صفر مقابل کالیاری به صدر جدول سری آ صعود کرد. در این دیدار ماتیا دسترو (10) و الساندرو فلورنزی (13) برای رم گل زدند.
در دیگر بازی مهم ناپولی در خانه اودینزه با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. تک گل این بازی را دانیلو روی پاس آنتونیو دی ناتاله در دقیقه 71 به ثمر رساند.
نتایج بقیه دیدارهای عصر یکشنبه سری آ ایتالیا به شرح زیر است:
* کیه وو 2 - پارما 3
* جنوا یک - لاتزیو صفر
* رم 2 - کالیاری صفر
* ساسولو صفر - سمپدوریا صفر
* آتالانتا صفر - فیورنتینا یک
* اودینزه یک - ناپولی صفر
در ادامه این رقابتها یکشنبه شب دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی اینتر به مصاف پالرمو می رود و تورینو میزبان هلاس ورونا است.
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