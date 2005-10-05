زعفران ايران مي تواند تا 2 برابر قيمت فعلي به بازارهاي جهاني عرضه شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد، عبد الرشيد در جريان بازديد از خط توليد و آزمايشگاههاي مجتمع توليدي تحقيقاتي زعفران در شهرك صنعتي توس در مشهد افزود : زعفران ايران طي سالهاي اخير پيشرفتهاي بسيار خوبي داشته و در حال دستيابي به جايگاهي به مرابت بهتر و مطلوبتر از گذشته است .

وي اظهار داشت : دست اندركاران توليد و صادرات زعفران در ايران طي سالهاي اخير در زمينه كنترل كيفيت و توليد محصولات فرعي و ارتقا ء صنايع بسته بندي ، پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي داشته اند .

نماينده فائو در ايران گفت : ايران مي تواند با توليد زعفران به صورت ارگانيك با داشتن گواهينامه معتبر بين المللي اين محصول را حداقل تا دو برابر قيمت به فروش برساند .

عبد الرشيد تصريح كرد : در جريان بازديد از شركتها و مجتمعهاي توليدي ، تحقيقاتي و صادركننده صنايع غذايي از جمله زعفران با فعاليتها و محصولات فرعي آنها آشنا شده ام كه يكي از شركتهاي موفق در اين زمنيه كه به شدت مرا تحت تاثير قرار داده ،مجتمع زعفرانيه است .

وي بيان كرد : اين مجتمع با صادرات ساليانه 20 تن زعفران به 33 كشور دنيا توانسته 5/8 ميليون دلار درآمد ارزي براي ايران به همراه بياورد .