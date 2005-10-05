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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۴

نماينده فائو در ايران:

زعفران ايران مي تواند تا 2 برابر قيمت فعلي به بازارهاي جهاني عرضه شود

نماينده سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد ( فائو ) در جمهوري اسلامي ايران گفت: زعفران ايران بي شك بهترين زعفران دنياست و تمامي دست اندر كاران جهاني زعفران اين موضوع را به خوبي مي دانند .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد، عبد الرشيد در جريان بازديد از خط توليد و آزمايشگاههاي مجتمع  توليدي تحقيقاتي زعفران در شهرك صنعتي توس در مشهد افزود : زعفران ايران طي سالهاي اخير پيشرفتهاي بسيار خوبي داشته و در حال دستيابي به جايگاهي به مرابت بهتر و مطلوبتر از گذشته است .

 

وي اظهار داشت : دست اندركاران توليد و صادرات زعفران در ايران طي سالهاي اخير در زمينه كنترل كيفيت و توليد محصولات فرعي و ارتقا ء صنايع بسته بندي ، پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي داشته اند .

 

نماينده فائو در ايران گفت : ايران مي تواند با توليد زعفران به صورت ارگانيك با داشتن گواهينامه معتبر بين المللي اين محصول را حداقل تا دو برابر قيمت به فروش برساند .

 

عبد الرشيد تصريح كرد : در جريان بازديد از شركتها و مجتمعهاي توليدي ، تحقيقاتي و صادركننده صنايع غذايي از جمله زعفران با فعاليتها و محصولات فرعي  آنها آشنا شده ام كه يكي از شركتهاي موفق در اين زمنيه كه به شدت مرا تحت تاثير قرار داده ،مجتمع زعفرانيه است .

 

وي بيان كرد : اين مجتمع با صادرات ساليانه 20 تن زعفران به 33 كشور دنيا توانسته 5/8 ميليون دلار درآمد ارزي براي ايران به همراه بياورد .

 

وي خاطر نشان كرد : در عين حال ايران بايد براي ارتقاء جايگاه جهاني اين كشور در زمينه زعفران به صورت جدي تري بر روي تحقيقات و بسته بندي و بازاريابي اين محصول اهتمام داشته باشد .

 

کد مطلب 237484

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