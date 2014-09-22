هجوم سرمایه ایلامیها به بخش مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، بالا رفتن قیمت اجاره این روزها در استان ایلام و شهر ایلام بسیار قابل توجه شده و نسبت به درآمد و وضعیت مردم از رشد قابل توجهی برخوردار است و مردم و به خصوص قشر جوان را با مشکلات زیادی برای تامین مسکن مواجه کرده است.

امروز داشتن خانه برای هر جوان تازه ازدواج کرده ای به یک رویا تبدیل شده و متاسفانه به دلیل مشکلات و محرومیتهای اقتصادی در استان ایلام حتی در بحث اجاره نیز مردم و جوانان با مشکل مواجه هستند.

هم اکنون بحث اجاره یکی از مهمترین مسائل این روزهای جامعه ما و استان ایلام شده چراکه قیمتها به طور غیرعادی در حال افزایش هستند و گرفتن خانه برای مردم بسیار مشکل شده که این کار نیازمند توجه ویژه مسئولان اقتصادی کشور و استان است.

شهر ایلام یکی از کوچکترین شهرهای کشور به لحاظ بافت شهری است چراکه در محاصره کوه ها قرار گرفته و همین عامل باعث شده شهر به خوبی رشد نکند و جا برای مسکن سازی در شهر کم باشد و نیازهای مردم به خوبی پاسخ داده نشود.

به همین منظور به مناطق مختلف شهر ایلام برای وضعیت خرید و فروش و اجاره رفته ایم تا علت بالا رفتن اجاره ها را پرس و جو شویم و از خود مردم و کسانی که در حال اجاره خانه هستند شروع می کنیم.

اجاره های بسیار بالا با خانه های بی کیفیت

احمد عباسی یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شهر ایلام به چند منطقه تقسیم می شود که از لحاظ قیمت تقاوت چندانی ندارد ولی قیمتها بسیار بالاست و ما در حال حاضر با مشکل اجاره مسکن روبرو هستیم.

وی افزود: در حال حاضر بنده به عنوان یک شهروند که کار آزاد انجام می دهم توانایی اجاره یک واحد آپارتمان را در ایلام ندارم چراکه حداقل پول پیش 10 میلیون تومان و ماهی حدود 300 هزار تومان باید پرداخت کنم که با توجه به نبود درآمد این میزان پرداخت برای من بسیار مشکل است.

وی گفت: در حال حاضر در شهر ایلام مردم در هر خانه یک زیر زمین ساخته اند و نسبت به اجاره آنها اقدم می کنند که قیمت آنها نیز پایین است و مجبورم در چنین مکانهایی زندگی کنم چراکه توان اجاره ماهی 330 هزار تومان را ندارم.

عباسی تصریح کرد: الان در هر کوچه ای از شهر ایلام چند مشاوره و بنگاه معاملاتی وجود دارد و مردم ایلام فقط در حوزه مسکن سرمایه گذاری می کنند و دیگر بخشها نیز راکد شده و به همین منظور اجاره ها و خرید و فروش ها افزایش چشمگیری یافته است.

مردم ایلام درآمدی جز از طریق مسکن ندارند

علی عبداللهی یکی از شهروندان ایلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الان همه شهر ایلام شده مشاوره و بنگاه معاملات مسکن و دلیل آن هم این بوده که مردم فقط در حوزه مسکن سرمایه گذاری می کنند و هر کسی یک بنگاه دایر کرده و از طریق دلالی و یا اجاره یک واحد درآمدی کسب می کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در شهر ایلام منابع درآمدی برای هیچ قشری وجود ندارد و الان حوزه مسکن بسیار داغ شده و مردم بیشتر راغب به سرمایه گذاری در این بخش هستند که همین عامل باعث شده مسکن روز به روز افزایش پیدا کند.

وی بیان داشت: خود مردم استان نیز از طریق های راهکارهای مختلف نسبت به ایجاد سوییت ها و زیرزمین و پارکینها برای اجاره اقدام کرده اند و شاید از طریق درآمدی کسب کنند و الان مشاهده می کنیم که یک واحد پارکینگ ماهی حداقل 300 هزار تومان اجاره داده می شود.

جمعیت جوان ایلام خانه و کاشانه ندارند

رضا عباسی کارشناس اقتصادی در استان ایلام با انتقاد از رشد سرسام آور اجاره در ایلام بیان داشت: متاسفانه به طور قابل توجهی قیمت مسکن و اجاره روز به روز در حال افزایش است و در این بین قشر جوان چطور ماهی 300 تا 400 هزار تومان اجاره پرداخت کند در حالی در شهر ایلام هیچ منبع درآمدی برای کار وجود ندارد.

وی افزود: مردم بیشتر سراغ حوزه مسکن برای سرمایه گذاری رفته اند و توانایی ریسک سرمایه گذاری در دیگر بخشها را ندارند و هم اکنون شاهد افزایش بنگاه ها و دلالان زیادی در حوزه مسکن هستیم.

این کارشناس بیان داشت: هم اکنون بیشتر خود مردم نسبت به اجاره پارکینگ، زیر زمین ها اقدام می کنند تا از این طریق منبع درآمدی کسب کنند و به طور کلی متاسفانه داشتن مسکن برای جوانان شهر ایلام به یک رویا تبدیل شده است.

وی افزود: الان جوان چطور با این اجاره های سنگین نسبت ازدواج اقدام کند و وقتی می بیند قیمتها چنین افزایش پیدا می کند برای ازدواج دلسرد می شود و متاسفانه واحدهای مسکن مهر هم پاسخگوی نیازهای شهر ایلام نشده است.

وی افزود: ایلام در حال رشد است و به همین منظور مردم بیشتر در حوزه ساخت و ساز سرمایه گذاری می کنند و هر کسی خانه ای دارد نیز نسبت به تبدیل کردن آن به چند بخش برای اجاره اقدام می کند.

ساخت و ساز مسکن در ایلام افزایش یابد

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در حال حاضر اجاره افزایش یافته و این معضل هم به دلیل مختلفی از جمله نبود زمین و مسکن نسبت به جمعیت ایلام اتفاق افتاده است.

وی بیان داشت: چند بخشی کردن خانه ها برای اجاره خود بیانگر نیاز استان ایلام به ساخت و ساز مسکن است که هم اکنون به دلیل نبود مسکن اجاره ها بالا آمده است.

این کارشناس بیان داشت: مسکن مهر هم نتوانست نیازهای شهر ایلام را در حوزه مسکن جوابگو باشد.

حاتمی تصریح کرد: باید زیرساختهای مختلفی در شهر ایلام برای سرمایه گذاری در حوزه زمین به وجود بیاید و در واقع شهر ایلام به دلیل قرار گرفتن در بین کوه ها از سمت غرب گسترش یابد تا تعداد واحدهای مسکونی به مرور زمان بیشتر شود.

وی افزود: حوزه سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساخت و ساز به دلیل محدودیتهای مختلف در سطح شهر ایلام کم است و افزایش ساخت و سازها و بالا رفتن مسکن ها در سطح شهر می تواند راهکاری برای کاهش قیمت اجاره ها در سطح شهر ایلام باشد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان ایلام بیان داشت: آنچه مسلم است این بوده الان تقاضا برای اجاره بسیار بالاست و باید از طریق مختلفی این نیازهای مردم پاسخ داده شود.

وی بیان داشت: متاسفانه حضور دلالان و واسطه گران در سطح شهر ایلام در حوزه زمین و مسکن بسیار زیاد شده و باید گفت قیمتها به شکل نجومی بالا رفته است.