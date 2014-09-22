درس خارج فقه و تفسیر آیت الله العظمی جوادی آملی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، درس خارج تفسیر آیت الله العظمی جوادی آملی از ابتدای سوره مبارکه «الزمر»، رأس ساعت 11 صبح روزهای درسی (شنبه تا چهارشنبه) در محل مسجد اعظم قم و درس خارج فقه ایشان که به ادامه مبحث «ربا» اختصاص دارد، رأس ساعت 8 صبح روزهای درسی در مدرسه فیضیه برگزار خواهد شد.

درس اخلاق هفتگی آیت الله العظمی جوادی آملی نیز پنج شنبه ها بعد از اقامه فریضه ظهر و عصر در نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به آدرس 75 متری عمار یاسر، نبش خیابان شهید قدوسی دایر می باشد.

همچنین نماز جماعت ظهر و عصر به امامت ایشان، هر روز در محل نمازخانه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضور عموم مؤمنین و علاقه مندان اقامه خواهد شد.