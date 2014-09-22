به گزارش خبرگزاری مهر، رصدخانه سلطنتی گرینویچ Royal Observatory, Greenwich را می توان جزو مشهورترین رصد خانه های بین المللی دنیا به شمار آورد. از فعالیت های این رصدخانه می توان به انتشار تقویم های نجومی یا برگزاری نمایشگاه ها و رقابت های مختلف اشاره کرد. امسال نیز همانند سال های گذشته، تصاویر و عکس های برتر در نمایشگاه سالانه ای در این رصدخانه در معرض بازدید عموم قرار می گیرند. نمایش تصاویر خیره کننده ای از آسمان، منظومه شمسی و ... چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

در میان تصاویری که به عنوان تصاویر برتر معرفی شدند، "جیمز وودند" با ثبت تصویری از شفق قطبی بر فراز دریاچه یخ زده ای در ایسلند توانست جایزه برتر رقابت های عکاسی نجومی سال 2014 را از آن خود کند.

1- تصویر گرفته شده از بالای ابرها

2- این تصویر از سطح زمین گرفته شده و چین و چروک های کوه راکی به خوبی در آن دیده می شود. کمی دورتر نقطه سفید شفافی را مشاهده می کنید که سیاره ماه است.

3- سحابی به شکل سر اسب در فضا (سحابی: ابری از ذرات گرد و غبار و گازها در فضا است)

4- سحابی مارپیچ: از این سحابی با عنوان نزدیکترین سحابی به زمین یاد می شود.

5- از سحابی کالیفرنیا تا خوشه ی پروین در آسمان شبانه ی سیاره ی زمین

6- پراکندگی جذابی از ستارگان آبی روشن در ابرهایی از گرد و غبار و گاز

7- لایه بیرونی خورشید که نیروی مغناطیسی قابل توجهی در آنجا حکم فرماست.

8- کسوف (بسیاری از ویژگی های ناشناخته خورشید تنها در زمان کسوف مشخص می شوند)

در نهایت تصویری که توانست جایزه برتر این دوره از رقابت ها را از آن خود کند.



شفق قطبی: این شفق از پارک ملی ایسلند Vatnajökull گرفته شده و عنوان تصویر برتر را به خود اختصاص داد.