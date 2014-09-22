15 شرکت کارگزاری بورس در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روح نواز شامگاه یکشنبه در همایش آشنایی با بورس به همت اتاق بازرگانی اردبیل تصریح کرد: شرکت ها با پراکنش در سطح استان فعالیت می کنند و دلیل آن دست رسی راحت تر مشتریان است.

روح نواز با بیان اینکه مجوز جدید صادر نمی شود، تعداد شرکت ها را برای فعالیت علاقه مندان به بازار بورس قابل قبول عنوان کرد.

وی با تاکید به اینکه فعالیت بورس به مراتب شفاف تر از بازار پول است، اضافه کرد: امنیت لازم در مبادلات تجاری و مالی از طریق شرکت های کارگزاری تامین می شود.

به گفته روح نواز حتی در صورت بروز مشکل در مبادلات هیئت داوری به مشکلات و تخلفات احتمالی رسیدگی می کند.

مدیر بورس منطقه ای اردبیل با بیان اینکه انتخاب سرمایه گذاری در بازار پول یا بازار بورس به میزان ریسک پذیری افراد بستگی دارد، اضافه کرد: در حال حاضر بزرگترین شرکت های تجاری کشور در بازارهای بورس و فرابورس حضور دارند.

وی افزود: حضور در بورس نیازمند کسب شرایط آن برای یک شرکت است و در صورت عدم احراز شرایط به شرکت تولیدی اجازه حضور داده نمی شود.

روح نواز نمونه عدم موفقیت برای حضور در بازار بورس را شرکت سبلان سبز اردبیل عنوان کرد و گفت: درخواست 10 ساله این شرکت هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.

مدیر بورس منطقه ای اردبیل معتقد است این شرایط امنیت و شفافیت در بازار بورس ایجاد می کند و موفقیت برای حضور در بازار به قدرت تحلیل اقتصادی شرکت ها بر می گردد.

وی از دیگر مزایای بورس از دید شرکت های سرمایه پذیر را سهولت در تامین مالی، افزایش اعتبار داخلی و خارجی، تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا، سهولت در تغییر ترکیب سهامداران، برخورداری از مزایای خاص و امکان انتشار اوراق مشارکت بدون مجوز بانک مرکزی عنوان کرد.

به گفته روح نواز با وجود اینکه بازار بورس جزو بازارهای استرس زا است اما سود مالی قابل توجهی را متوجه شرکت های سرمایه گذار و سرمایه پذیر می کند.