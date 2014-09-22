به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته از میان 10 فیلم کاندیدای سینمای ایران برای حضور در بخش غیر انگلیسی زبان اسکار 2015 فیلم سینمایی «امروز» به کارگردانی رضا میرکریمی انتخاب شد.

در «امروز» بازیگرانی چون پرویز پرستویی، سهیلا گلستانی، شبنم مقدمی، حسام محمودی، مدیا ذاکری و گیتی قاسمی حضور داشتند. رضا میرکریمی علاوه بر کارگردانی نویسندگی و تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را نیز برعهده داشته است.

«امروز» داستان یونس راننده تاکسی کهنه کاری است که در پایان یک روز کاری به زن جوان بارداری کمک می کند تا به بیمارستان برسد. غافل از اینکه در بیمارستان اتفاقات زیادی در انتظار اوست. پزشک و کارکنان بیمارستان پیشداوری های مختلفی درباره راننده و ارتباطش با زن دارند، اما در مقابل پرسش ها، یونس فقط سکوت می کند.

سهیلا گلستانی بازیگر نقش اول این فیلم سینمایی در پیامی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، این انتخاب را به عوامل فیلم «امروز» تبریک گفت. در پیام گلستانی آمده است:

با اینکه فیلم «امروز» نامهربانی‌های بسیاری را از سر گذراند، اما نماینده سینمای ایران در هشتاد و هفتمین دوره اسکار است و با احترام به تمامی دوستداران و مخالفانش، امید به موفقیتش دارم.

از جمله فیلم هایی که در لیست انتخاب نماینده ایران در بخش غیر انگلیسی زبان اسکار 2015 از سوی هیئت انتخاب فیلم های ایرانی مورد داوری قرار گرفتند می توان به «آذر، شهدخت، پرویز دیگران» به کارگردانی بهروز افخمی، «استرداد» به کارگردانی علی غفاری، «برف» کارگردانی مهدی رحمانی، «تنهای تنهای تنها» به کارگردانی احسان عبدی پور، «چ» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، «خسته نباشید» به کارگردانی افشین هاشمی و محسن قرائی، «خط ویژه» به کارگردانی مصطفی کیایی، «زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» به کارگردانی روح الله حجازی و «سر به مهر» به کارگردانی هادی مقدم دوست اشاره کرد.