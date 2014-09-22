به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح دوشنبه همزمان با اولین روز هفته دفاع مقدس در میدان شهید قاسمی ساری برگزار شد و نیروهای مسلح از مقابل جایگاه رژه رفتند.

ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران در این مراسم، با اشاره به اینکه دولت بر اساس دکترین دفاع مقدس با توانمندسازی توان دفاعی به خودکفایی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست یافته است، تصریح کرد: نقش رزمندگان مازندرانی در دوران دفاع مقدس بی بدیل بوده است.

فلاح با بیان اینکه دفاع مقدس همچنان به مثابه بر تارک تاریخی ارزشمتد این مرز و بوم بر ذهن ها بجای مانده است، افزود: دفاع مقدس برگ زرینی بر دفتر خاطرات نظام مقدس اسلامی ایران است.

وی با اعلام اینکه نیروهای مسلح ایران به عنوان ارتشی آرمانخواه در سطح جهان خودنمایی می کنند، بیان کرد: جایگاه نظامی ایران در منطقه ارتقا یافته و این کشور در تولیدات نظامی به خودکفایی بالایی رسیده است.

استاندار مازندران از نیروهای مسلح استان خواست تا مسئولان مازندران را در رفع مشکلات سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان یاری رسان باشند.

دریادار دوم خرداد حکیمی، فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) مستقر در نوشهر نیز در سخنانی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس یادآور رشادت های دلاورمردان ایران اسلامی در هشت سال جنگ نابرابر بر علیه مستکبران غرب و شرق بوده است، افزود: هر ساله به مناسبت هفته دفاع مقدس و برای پاسداشت یاد و خاطره رزمندگان اسلام، رژه نیروهای مسلح را برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه آنچه که در دفاع مقدس محقق شده، چراغ راه آینده کشور خواهد بود، خاطرنشان کرد: در شهریور ماه 59 دشمن بعثی با خطای محاسباتی که انجام داده به ایران حمله کرده است.

حکیمی با اعلام اینکه دشمن با نیت جداسازی بخشی از ایران اسلامی به دنبال فروپاشی و تقسیم کشور به 5 منطقه بوده است، تصریح کرد: دشمن بعثی از طریق 37 کشور دنیا حمایت می شد ولی ملت ایران با تجهیزات معنوی و روحیه بسیجی توانست بر ابرقدرت شرق و غرب پیروز شود.

وی با بیان اینکه معادلات کارشناسان خارجی در آن زمان در مورد جنگ ایران نقش بر آب شد، تصریح کرد: با فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل جهاد خودکفایی بسیج، نیروی عظیم مردمی به مدد جنگ نابرابر آمد و پیروز شدیم.