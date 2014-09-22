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۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۲۶

امیر محمدی:

فرهنگ دفاع و ایثار را باید به نسل بعد انتقال داد

فرهنگ دفاع و ایثار را باید به نسل بعد انتقال داد

شیراز – خبرگزاری مهر: فرمانده ارشد نظامی فارس و کهگیلویه و بویر احمد گفت: فرهنگ دفاع و ایثار را باید به نسل های بعد انتقال داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دکتر حسین محمدی صبح دوشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح تاکید کرد: دلاور مردی و ایثار دوران دفاع مقدس هیچگاه نباید فراموش شود بلکه باید از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

وی تصریح کرد: رمز و راز دفاع مقدس و پیروزی ایران بر سه عامل فرهنگی معنوی و ایثار استوار بود و این امر باعث شد که امروزه استراتژی نظامی ایران در تمامی دنیا مورد بحث قرار گیرد و در دانشکده های نظامی تدریس شود.

امیر محمدی ادامه داد: رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل با رعایت کرامات انسانی باعث شدند الگویی برای تمامی نیروهای نظامی دنیا ایجاد شود و آنان را به عنوان رزمندگانی عزتمند، صبور و غیرتمند عنوان کنند.

فرمانده ارشد نظامی فارس و کهگیلویه و بویر احمد تاکید کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اوج آمادگی دفاعی قرار دارند و دنیا به گونه ای دیگر بر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نگاه می کند.

وی یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس، گذشت و فداکاری، عزت، اقتدار و امنیت را به میهن ارمغان آوردند.

کد مطلب 2374976

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