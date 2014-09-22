دولتمردان انگلیس فقط شعارهای دموکراتیک می دهند/ نداشتن رهبری واحد دلیل عدم استقلال اسکاتلند

حجت الاسلام پورفاطمی در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به تلاش‌های دولت انگلیس برای عدم استقلال اسکاتلند از این کشور گفت: استقلال حق هر کشوری است، اما علی رغم شعارهای فراوان کشورهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر، در عمل شاهدیم که تلاش آن ها حفظ مستعمراتشان است.

وی با بیان اینکه بارها و بارها بیانیه ها و سخنرانی های رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر بریتانیا را شنیده ایم، گفت: این کشورها فقط یاد گرفته اند که از ضرورت دفاع از حقوق بشر و احترام به آزادی قومیت ها و مستعمرات در دیگر کشورها سخن بگویند، اما هنگامی که نوبت به خودشان می رسد، شاهد چرخشی صد در صدی و آشکار در سیاست های آن ها هستیم.

نماینده مردم تنگستان با یادآوری خاطرات رئیسعلی دلواری و سال ها ایستادگی مردم ایران در برابر استعمار انگلیس گفت: مردم کشور ما بیش از صد سال است که انگلیس و سیاست های آن را می شناسند و آن را به خوبی لمس کرده اند. ضرب المثل اختلاف انداز و حکومت کن ریشه ای انگلیسی دارد و این مسئله را مردم ما بارها و بارها دیده اند.

پورفاطمی با اشاره به اینکه مسئله استقلال اسکاتلند بار دیگر انگلیس را در چشم مردم دنیا رسوا ساخت، گفت: هر مسئله ای که در دنیا پیش می آید و هر اختلافی که شکل می گیرد، اولین اظهارنظرها متعلق به رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر انگلیس است. ادعای آن ها دفاع از حقوق بشر است و خود را متولی حفظ این حقوق می دانند، اما واکنش های کامرون و دیگر دولتمردان کشور پادشاهی انگلیس نشان داد که این کشورها فقط برای منافع خود اظهارنظر می کنند و دلشان با هیچ گروه و قومیتی نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مهمترین دلیل عدم استقلال اسکاتلند را نداشتن رهبری واحد و کاریزماتیک خواند و گفت: جدا از تلاش های انگلیس و متحدانش برای جلوگیری از این استقلال، باید از نبود رهبر واحد به عنوان مهمترین دلیل یاد کرد.

وی توضیح داد: هند از نمونه های موفق و قابل ذکر استقلال سیاسی از انگلیس است. این کشور با اتکا به رهبری واحد، همه تلاش خود را معطوف استقلال از انگلیس کرد و اکنون کشوری آزاد و قدرتمند در زمینه نظامی و تکنولوژی است.