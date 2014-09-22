ستاد انتخابات سومین دوره انتخابات کانون مداحان استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ولی الله مصائبی صبح دوشنبه در نشستی با اعضای کانون مداحان استان سمنان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان در شاهرود ضمن اشاره به تشکیل ستاد انتخابات سومین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آئینی در استان، افزود: این کانون تشکلی است از منتخبان مداحان و شعرای که بر اساس فرایندی خاص تعیین می شوند و تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی به تدبیر امور مداحان و شعرای آئینی بر اساس اهداف و ماموریت های محوله فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این انتخابات همزمان با سراسر کشور در دی ماه سالجاری برگزار می‌ شود اضافه کرد: استان سمنان براساس آمار بالغ بر دو هزار و 200 مداح و شاعر آئینی دارد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه گفت: ساماندهی مداحان و شعرای آئینی، آسیب شناسی و آسیب زدایی، هدایت فعالیت های تبلیغی مداحان و شعرای آئینی در راستای نیل به اهداف انقلاب اسلامی، تغذیه فکری و طرح های آموزشی و نظارت بر عملکرد از اهداف انتخاب کانون مداحان است.

استان سمنان دردوره دوم دارای هفت کانون مداحان با 39 عضو منتخب بوده است که هم اکنون در سطح استان فعالیت می‌کنند.

