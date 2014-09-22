رهبران ادیان جنایات انسانی در عراق و سوریه را محکوم کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با پروفسور کوفه له معاون دانشگاه سالیزیانا ایتالیا، اظهار داشت: دنیای امروز با مخاطرات بسیاری مواجه است؛ خطر جنگ و مفاسد اخلاقی دنیای امروز را تهدید می‌کند.

وی گفت: ادیان آسمانی می‌توانند با مشارکت هم جلوی این مفاسد را در جهان بگیرند؛ مشروط به این که همه ادیان دست به دست هم بدهند و بر مشترکات هم تکیه کنند.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: ادیان آسمانی باید با هم برنامه مشترکی برای مبارزه با ظلم و فساد و گناه در جهان داشته باشند؛ دیدار پیروان ادیان الهی زمینه را برای تصمیم گیری های واحد فراهم می کند.

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: کارهای فردی زیاد جواب نمی دهد و تاثیرگذاری خاصی ندارد، و باید این فعالیت ها به صورت جمعی انجام شود تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم یادآورشد: مشترک ادیان آسمانی بسیار زیاد است به خصوص اسلام با مسیحیت مشترکات بسیاری دارد؛ همه ما مخالف گناه ومفاسد اخلاقی بوده و معتقد به تقوا و اخلاق هستیم.

وی تصریح کرد: همه ما با این خونریزی هایی که در جهان می شود مخالف هستیم و معتقدیم که باید ریشه کن شود و می توانیم با کمک هم جلوی آنها را بگیریم.

آیت الله مکارم ادامه داد: خطر جدیدی در منطقه خاورمیانه به وجود آمده است که همان خطر گروه های تکفیری و داعش است؛ همه علمای اسلامی بر این مطلب متفق القول هستند که آنها مسلمانان نیستند و از دایره اسلام خارج هستند.

استاد برجسته حوزه بیان کرد: اسلام دین محبت و همزیستی مسالمت آمیز و رحمت است؛ همیشه در کشورهای اسلامی به خصوص ایران اقلیت های مذهبی فراوانی زندگی می کردند که حقوق خاصی داشته و در برگزاری مراسم های مذهبی خود کاملا آزاد هستند؛ حتی در مجلس شورای اسلامی هم نماینده دارند.

وی گفت: دشمنان به دروغ تبلیغ می کنند که پیروان ادیان در ایران محدودیت دارند در حالی که زمانی که قانون اساسی نوشته می شد در گروه قوانین مذهبی بنده نماینده اسلام بودم و نمایندگانی از مسیحیت و یهودیت نیز بودند که این قانون را نوشتند؛ پس نقش آنان در این مباحث به خوبی رعایت می شود.

برای مذاهب دیگر احترام خاصی قائل هستیم

آیت الله مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: ما برای مذاهب دیگر احترام خاصی قائل هستیم؛ ولی امروز از تمام سران ادیان می خواهیم جنایات دشمنان انسانیت را در عراق و سوریه محکوم کنند.

وی بیان داشت: وقتی واتیکان جنایت علیه مسیحیان را در عراق محکوم کرد از علمای اسلامی هم خواست که ما هم آن را محکوم کنیم که این کار را کردیم؛ بنده نیز نامه ای به جناب پاپ نوشتم و مرقوم کردم که ما جنایت علیه هر مردم از هر دینی را محکوم می کنیم و شما نیز باید این جنایات علیه مسلمانان را محکوم کنیم تا جامعه دینی جهان به طور کامل علیه این جنایات موضع بگیرد.

مردم از مادی گرایی خسته شده اند

این مفسر قرآن کریم در پایان گفت: مردم از مادی گرایی خسته شده اند و به دنبال هدف متعالی می گردند و ما هم باید از این فرصت برای ابلاغ پیام دین به جوامع انسانی استفاده کنیم؛ مخصوصا جوانان بیش از همه در خطر هستند پس باید به آنها نور ایمان و خدا را بشناسانیم؛ باید جوانان را مفاسدی که آنها را تهدید می کند نجات دهیم؛ ما برای مقابله با تهدیدات دنیای امروز در کنار شما خواهیم بود.

همه تلاش کنیم جوانان را از گناه نجات دهیم

پروفسور کوفه نیز در این دیدار گفت: در دانشگاه یو پی اس ایتالیا، دوره‌های تخصصی در زمینه شناخت ادیان داریم که در این زمینه پژوهش های زیادی انجام می‌شود.

وی افزود: تخصص بنده روی مساله اسلام و بودسیم است و به دنبال این هستیم که شناخت بیشتری در این حوزه از ادیان الهی بدست آوریم تا زمینه های همگرایی را بیشتر ایجاد کنیم.

این استاد و مبلغ مسیحیت گفت: یکی از مهمترین مباحثی که بین ادیان انجام می شود، مباحث پیرامون مفهوم خداست؛ هر دین نگاه خاصی به مقولات و احکام دینی دارد، ولی مشترکات زیادی بین ادیان وجود دارد.

وی تصریح کرد: 16هزار مبلغ مسیحیت در این مرکز مشغول به تحصیل هستند و 5هزار مبلغ زن نیز در حال تحصیل هستند که در قالب مبلغ به سراسر جهان اعزام می‌شوند.

کوفه له یادآورشد: قبل از انقلاب اسلامی یک مدرسه مسیحی واتیکان در ایران فعالیت می کرد و امروز هم سه تن از کشیشان آن مدرسه در تهران فعالیت می‌کنند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، این پروفسور ایتالیایی گفت: همه ما باید تلاش کنیم جوانان و بشریت را از گناه نجات دهیم، باید کاری کنیم تا مفاسد اخلاقی در سراسر جهان کمتر شود تا دیگر شاهد این گونه جنایات و خونریزی ها نباشیم.