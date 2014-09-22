42 درصد دانش آموزان پایه متوسطه کشور در رشته کار و دانش تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آذر کیش پیش از ظهر دو شنبه در آیین جشن شکوفه ها که در دبستان راه نور همدان برگزار شد با بیان اینکه پیامی که وزارت آموزش و پرورش برای تمامی آحاد جامعه داشته آن گونه که در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش که مدرسه را نطقه اتکا دولت و ملت می داند، اظهار داشت: آنچه که فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت همه سازمان ها و نهاد ها برای آموزش و پرورش است پیام تبریک داریم.

وی با بیان اینکه سال تحصیلی شکوه مند همراه با امید فراوان به آینده را آرزو داریم، ادامه داد: استان همدان همیشه یکی از استان های فرهنگی کشور بوده است و شرایط بسیار خوبی دارد.

مدیرکل دفترکار و دانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در کشور هم اکنون بیش 765 هزار دانش آموزش در فنی و حرفه ای و کار و دانش وجود دارد، ادامه داد: از این تعداد 440 هزار نفر در شاخه کار و دانش و در پایه دوم تحصیل می کنند و بالغ بر 42 درصد دانش آموزان پایه متوسطه را تشکیل می دهند.

آذرکیش با بیان اینکه براساس آنچه در نشان گر هاو استانداردهای آموزشی در ابتدای امسال ابلاغ شده عدد 48 و 36 دهم درصد در کار و دانش و فنی حرفه ای در نظر گرفته اند، ابراز داشت: تاکنون با توجه به سیاست های نظام سند چشم انداز پنج ساله تحقق پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه مشکل اشتغال یک مشکل جدی برای کشور است و اگر بتوان مهارت هایی را به فرزندان آموزش داد یک شرایط خیلی خوب ایجاد می شود، ادامه داد: دانش آموزان حداقل می توانند با مهارتی که می آموزند برای کل جامعه مفید باشند و به جای اینکه به دنبال کار جویی باشند به دنبال کار آفرینی باشند.

مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان باید کار آفرین باشند و به دنبال مشاغل پشت میز نشینی نباشند، افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت خارج از آموزش و پرورش برای مهارت آموزی در دفتر کار و دانش برنامه ریزی می شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان در ادامه با بیان اینکه 150 هزار دانش آموز دوره ابتدایی امسال در همدان وجود دارد، بیان کرد: 28 هزار دانش آموز پایه اول دبستان در استان همدان امروز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

حسین بهرامی نوید با بیان اینکه دانش آموزان دوره ابتدایی استان در هزار و 400 مدرسه و شش هزار و 700 کلاس درس تحصیل خواهند کرد، ادامه داد: روز جشن شکوفه ها نقطه عطفی برای دانش آموزان پایه اول دبستان است که برای نخستین بار می خواهند جدایی از خانواده را تجربه کنند.

وی با بیان اینکه کمبود معلم در دوره ابتدایی وجود ندارد و مشکل تا حدودی رفع شده است، عنوان کرد: حداکثر تراکم برای هر کلاس 37 نفر در نظر گرفته شده که هم اکنون میانگین تراکم هر کلاس 32 نفر است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در ناحیه یک فقط سه مدرسه دو شیفته وجود دارد، بیان کرد: چرخشی بودن مدارس سبب آسیب و افت تحصیلی دانش آموزان می شود.