سازمان ميراث فرهنگي كشور دچار عقب ماندگي در ثبت آثار تاريخي است

معاون حفظ و احياء سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي، درگفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ وهنر "مهر" درمشهد گفت : عوامل زيادي از جمله تامين حقوق مالكان يك بناي تاريخي ، تامين هزينه هاي مرمت و بازسازي ، پشتوانه تاريخي كشورمان ، فراواني آثار تاريخي و همچنين زمان بر بودن پروسه ثبت يك اثر ، باعث ايجاد محدوديت در فرايند ثبت آثار محسوب مي شود.

وي افزود : خراسان رضوي داراي دو هزار اثر و بناي تاريخي است در حاليكه اعتبارات اين استان در سال جاري يك ميليارد و 300 ميليون تومان مي باشد .

وي ادامه داد : اگر سهم هر بنا و اثر تاريخي مثل شهر توس ، بافت قديمي بشرويه و.... هر كدام در سال 1 ميليون تومان باشد حداقل 2 ميليارد تومان اعتبار نياز است .

صابري عنوان كرد : بين امكاناتي كه براي حفظ اثر تاريخي تعريف شده و اعتباري كه اختصاص مي يابد همخواني و تناسبي وجود ندارد .

وي خاطر نشان ساخت : در كل شهر مشهد دچار يك سردرگمي و تلاطم هستيم شهري كه با مركزيت حرم مطهر به عنوان يك مجموعه فرهنگي و مذهبي معماري آن شكل گرفته است و از طرف ديگر اين شهر در مقابله با ساير شهرهاي استان خراسان در حملات مختلفي كه در طول تاريخ ( مغول ها ) صورت گرفته كمترين خسارت را داشته است . اما در مقابل بافت تاريخي آن خوب حفظ نشده است زيرا در اين شهر مسائلي چون زمين خواري بر ساير مسائل فرهنگي و اجتماعي غلبه دارد .

وي تصريح كرد : مشهد در طول تاريخ محل تردد مسافران و زائرين بسياري بوده است مدارس ، بازارها ،آب انبارها ، حمام ها و كاروانسراهاي زيادي داشته در حاليكه اكنون به تعداد انگشتان دست از آنها باقي نمانده زيرا ملاك حفظ و نگهداري آنها كسب درآمد اقتصادي بوده است .