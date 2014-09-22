روستاهای خراسان شناسنامه و خاستگاه میراث فرهنگی/ لزوم گردآوری لهجه ها و واژگان محلی

به گزارش خبرنگار مهر، اغلب روستاهای خراسان رضوی دارای وجهه تاریخی و فرهنگی هستند به همین منظور میراث فرهنگی این استان طی سالهای اخیر از طریق ارائه تسهیلات مناسب به روستاها مسئله رواج فرهنگ روستاگردی، حمایت از هنرمندان صنایع دستی و در مجموع توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار داده تا با افزایش میزان ماندگاری روستائیان، فرهنگ زندگی روستایی را زنده نگه دارد.

لزوم زنده نگه داشتن فرهنگ روستایی و توسعه فرهنگ روستاگردی

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به طور کلی میراث فرهنگی این استان مسئله زنده نگه داشتن فرهنگ روستایی، رونق صنایع دستی، توجه به ابنیه های تاریخی و حفظ گویش های محلی را در صدر توجهات خود قرار داده تا ضمن کاهش مهاجرت روستائیان، زمینه اشتغالزایی، توسعه فرهنگ روستاگردی و در نهایت موضوع کسب درآمد ناخالص ملی را از راه حفظ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دل روستاها پیگیری کند.

رجبعلی لباف خانیکی اظهار کرد: گردشگری روستایی دارای جذابیت‌های فراوانی است و یک گردشگر به صورت مستقیم با بافت، آداب و رسوم و شرایط فرهنگی و اجتماعی ساکنان روستاها آشنا می‌شود و در این راستا درآمد حاصل از صنعت گردشگری بـا درآمدهای نفتی برابری کرده و این صنعت با کسب درآمد و ایجاد اشتغال موجب توسعه اقتصادی و توجه به فرهنگ زندگی روستایی و آشنایی با گویش ها و لهجه ها، موسیقی و غذای محلی روستاها می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر روستاهای تاریخی کنگ، زشک و جاغرق از مقاصد اصلی گردشگران است و امروزه کمتر کسی است که از وجود چنین روستاهایی بی خبر باشد بنابراین حفظ شاکله زندگی روستایی لازمه توسعه یافتگی یک استان یا شهر است زیرا وقتی گردشگران بسیاری وارد این مناطق شوند، پیشینه و هویت ما را از طریق وجود آثار تاریخی، موسیقی و غذای محلی شناخته و با خرید سوغات و صنایع دستی روستاییان موجبات رونق اقتصادی را فراهم می کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی عنوان کرد: ظرفیت روستاها به عنوان یکی از قطب های تاریخی و گردشگری گاه مورد غفلت قرار گرفته و این امر ایجاب می کند تا توجه خود را به سمت حفاظت از ساختار روستاها به عنوان حلقه های فرهنگی و هویتی معطوف سازیم.

حفظ معماری روستایی

وی با اعلام اینکه توجه به روستاها یکی از برنامه های جدی میراث فرهنگی این استان است زیرا روستاهای خراسان شناسنامه و خاستگاه میراث فرهنگی و معنوی کشور است، افزود: میراث فرهنگی این استان در راس اهداف سازمانی خود توجه به بخش روستایی را مدنظر قرار داده و در این راستا مطالعات مردم شناسی و ساماندهی روستاها به عنوان نقاط هدف گردشگران، پژوهشگران، باستان شناسان و توریست ها صورت پذیرفته است.

وی بر حفظ معماری روستایی تاکید کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل گسترش بی رویه زندگی شهری، اصالت شیوه معماری روستاها و سیمای ظاهری آن مورد تهدید جدی قرار گرفته اما یکی از برنامه های جدی میراث فرهنگی این استان رعایت و حفظ معماری روستاها و نگهداری از ابنیه های تاریخی این مناطق است زیرا مراقبت از این امر موجب توسعه گردشگری روستایی و رونق درآمدزایی می شود و به تبع آن دیگر شاهد مظلومیت روستاها و زندگی روستایی و افزایش مهاجرت ها نخواهیم بود.

لباف خانیکی عنوان کرد: امروز یکی از رسالت ها و ماموریت های جدی میراث فرهنگی معرفی و حفاظت از روستاهاست و باید با اقدامات فرهنگی نظیر برپایی جشنواره ها و موزه ها و رونق صنایع دستی و مشاغل بومی در این مناطق به روستاییان به ویژه جوانان نشان دهیم که فرهنگ آنان والاست و نباید به بهانه مدرن شدن روستاها را خالی کرده و به سمت شهرها روانه شوند، فرهنگسازی این موضوع که گویش محلی بد نیست و اینکه در دل روستاها ثروت هایی نهفته است که در شهرها نمونه ای از آن هم یافت نمی شود می تواند یک جوان روستایی را برای ماندگاری در روستا ترغیب کند.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی یادآور شد: میراث فرهنگی این استان در راستای رسالتی که دارد زمینه حفظ معماری و ابنیه های تاریخی را فراهم کرده و با چاپ بروشورهایی به معرفی روستاها پرداخته و حتی با تشکیل 857 انجمن دوستداران میراث فرهنگی در روستاها به پایداری توسعه روستایی و ترویج آداب و رسوم این مناطق کمک کرده است.

وجود ظرفیت ها و ثروت های فراوان فرهنگی و تاریخی در روستاها

وی ادامه داد: میراث فرهنگی میراث دار و نگهبان فرهنگ و معنویت کشور است، به همین دلیل جدایی از حفظ ابنیه های تاریخی در داخل شهرها به دنبال پاسداری از معماری و بناهای تاریخی و فرهنگی در دل روستاهای کهن این استان هستیم و به خوبی می دانیم که ظرفیت ها و ثروت های فراوان فرهنگی و تاریخی در این مجموعه ها قرار دارد و قرار است بیش از گذشته در راستا حمایت از هنرمندان صنایع دستی، رونق گردشگری و حفظ میراث های مادی و معنوی روستاها اقدامات گسترده ای انجام شود.

لباف خانیکی یادآور شد: توسعه گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایع دستی و جذب توریست برای تماشای بناهای تاریخی و فرهنگی در روستاها؛ موجب مهاجرت معکوس می شود و از دیگر سو باید به این مسئله نیز توجه کرد که معماری روستایی، غذاهایی محلی و حتی موسیقی محلی در توسعه پایدار روستا و توسعه مجموعه استان خراسان رضوی نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه زندگی روستانشینی نباید به فراموشی سپرده شود، گفت: فرهنگ زندگی روستایی باید همواره از طریق برپایی جشنواره ها، برگزاری تورهای روستاگردی و تبلیغ بناهای تاریخی و فرهنگی در روستاها زنده نگه داشته شود.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تصریح کرد: رونق گردشگری روستایی به اندازه حفظ و نگهداری ابنیه ها در این مناطق دارای اهمیت است و این مسئله را هم باید مورد توجه قرار داد که این استان دارای روستاهای تاریخی نظیر منطقه کنگ است که حتی قدمت آن به پیش از اسلام بازمی گردد و می توان از این طریق گردشگران بسیاری را جذب و هویت و شناسنامه خراسان را به توریست ها معرفی کرد.

برپایی موزه های روستایی

وی معتقد است؛ طبیعت گردی یا گردشگری روستایی تنها به دیدن طبیعت و مناظر طبیعی محدود نمی شود چرا که این پدیده به معنای آشنایی با آداب و رسوم، غذاها و نحوه زندگی مردمان روستایی است و در اغلب کشورها این نوع گردشگری دارای اهمیت بالایی است و درآمدهای بسیاری از این طریق کسب می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی عنوان کرد: برپایی موزه های روستایی و مردم شناسی از دیگر ظرفیت هایی است که در روستاها مورد بی توجهی قرار گرفته بنابراین می توان با ایجاد این موزه ها تمام فرهنگ یک منطقه روستایی را به نمایش گذاشت.

لهجه و واژگان روستاهای خراسان گردآوری می شود

وی ادامه داد: در حال حاضر اعتبار ویژه ای به موزه مردم شناسی روستاها اختصاص یافته و در کنار این امر تلاش می کنیم تا لهجه ها و واژگان روستایی را نیز که در حال نابودی و از بین رفتن است، گردآوری کرده و در یک مجموعه قرار دهیم.

لباف اظهار کرد: واژگان و نحوه گویش محلی یکی از بهترین ظرفیت هایی است که در ثبت هویت فرهنگی خراسانی ها نقش دارد به همین دلیل میراث فرهنگی مسئله برپایی موزه روستایی و مردم شناسی و گردآوری لهجه ها و گویش های ناب محلی را به منظور آشنایی مردم با روستاها و زندگی روستانشینی دنبال می کند.

رونق گردشگری راهکاری برای توسعه پایدار روستایی

وی با اعلام اینکه فرهنگ روستایی و زندگی روستانشینی یکی از حلقه های گمشده در میراث فرهنگی است، افزود: روستاها نقش ویژه‌ای در ماندگاری و حفظ هویت فرهنگی یک جامعه ایفا می کنند.

وی بر لزوم شناسایی ابنيه هاي تاريخي و فرهنگي در روستاها به عنوان یک سرمایه معنوی و تاریخی تاکید کرد و گفت: بافت تاریخی و معماری سنتی روستاها باید دست نخورده باقی بماند زیرا این بناها عاملی برای توسعه توریسم روستایی بوده و می تواند منبع جدید درآمد خوبی برای روستائیان و اقتصاد استان باشد.

به گفته وی روستاهای این استان با تنوع فرهنگی و جاذبه‌های خاصی که دارند می‌توانند در رونق گردشگری و توسعه پایدار روستایی نقش والایی داشته باشند، البته ایجاد موزه مردم شناسی و توجه به لهجه های محلی و برپایی جشنواره غذاهای سنتی هم می تواند در توسعه بیش از بین این مناطق موثر باشد.

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گفتگو از مرضیه صاحبی