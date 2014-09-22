جشن شکوفه های کلاس اولی فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه بیش از 77 هزار دانش آموز کلاس اولی در بیش از 14 هزار و 500 آموزشگاه در سطح استان با جشن شکوفه ها مورد استقبال قرار گرفتند.

در این جشنها با اهدا گل، شیرینی و بسته فرهنگی به دانش آموزان کلاس اولی برگزار شد.

مراسم نمادین جشن شکوفه های فارس در دبستان علی بن ابیطالب شهر صدرا برگزار شد که در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش فارس، نماینده وزیر آموزش و پرورش، شهردار صدرا و امام جمعه صدرا حضور داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد شهدا، گفت: ایران قدرتمند امروز مدیون ایثارگران و شهداست.

حمیدرضا آذری همچنین با اشاره به فعالیتهای سه ماهه مسئولان آموزش و پرورش در سراسر استان در خصوص آمادگی برای بازگشایی مدارس، بیان کرد: در این سه ماه به گونه ای برنامه ریزی به عمل آمد که از تمام مدارس استان بازدید انجام شد و نواقص آنها از نزدیک مورد بررسی و رفع شوند.