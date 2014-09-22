به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد ميرمحمدي، پيش از ظهر يكشنبه در مراسم رژه نيروهاي مسلح استان يزد به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دوران دفاع مقدس با همه دشواريها و مشكلاتي كه داشت، بسيار آموزنده بود و صحنه هاي بسيار زيبايي از رشادت، دلاورمردي و اخلاص رزمندگان و خانواده هاي آنها براي ملت ايران ترسيم كرد.

وي بيان كرد: صحنه اي كه رزمندگان براي دفاع از كشور اسلامي جان خود را كف دست گرفتند و به دل دشمن تاختند يا زماني كه خانواده هاي شهدا با فرزندان شهيد خود روبرو مي شدند و از خدا مي خواستند تا اين هديه را از آنها پذيرا باشد، همه و همه درس و زيبايي است.

ميرمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود، بزرگترين سرمايه ملت ايران را اعتقاد راسخ به اسلام، دين و كشور دانست و بيان كرد: با تكيه بر همين داشته ها، در طول دوران جنگ تحميلي هر روز بر عزت و غرور ملي رزمندگان اسلام افزوده شد.

رزمندگان ما قدرت تصرف سرزمين هاي عراق را داشت اما نخواست متجاوز تلقي شود

وي يادآور شد: رزمندگان ما هر روز در جنگ قدمي به سمت جلو برداشتند و دشمن را به عقب راندند و تصرف مقطعي فاو نيز به اين دليل بود كه به دشمن نشان دهند كه ما قدرت تصرف سرزمين‌هاي شما را داريم اما نمي‌خواهيم متجاوز تلقي شويم.

وي خاطرنشان كرد: امروز ايران اسلامي در دنيا به عنوان كشوري متين و ملتي ارزشمند شناخته مي‌شود و دشمن و استكبار با تمام تلاش قصد خدشه ‌دار كردن چهره جمهوري اسلامي را دارد اما با چهره متين ملت و انقلاب روبرو مي ‌شود.

ميرمحمدي با تاكيد بر حفظ وحدت و انسجام ملي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته عنوان كرد: اتحاد و انسجامي كه امروز در نيروهاي نظامي و انتظامي ملت ايران است، نقطه قوت ماست و ما را در برابر دشمن نفوذناپذير كرده است.

استاندار يزد عنوان كرد: رزمندگان و ملت ايران براي دفاع از ميهن اسلامي و انقلاب اسلامي جان خود را بر كف نهادند و در مقابل تجاوز بيگانگان ايستادند و اكنون نبايد به سادگي در مقابل تهاجم فرهنگي دشمن شكست بخوريم.

عامل نفوذ دشمن در ميان ملت هاي مسلمان، تفرقه بين مسلمين است

وي خاطرنشان كرد: امروز مردم ما بايد آماده‌تر از قبل باشند و كشورهايي كه آفت تفرقه در آنها افتاده بايد به خود بيايند و تفرقه را كنار بگذارند زيرا تفرقه باعث نفوذ دشمن در بين آنها شده است.

ميرمحمدي ادامه داد: جريان بيداري اسلامي كه آغاز شد، دشمن با تمام قدرت و از نقطه ضعف كه افترا و تهمت سياسي و اجتماعي بود، وارد مسلمين شد.

وي تصريح كرد: امروز همه طيف‌هاي سياسي بايد حول محور ولايت براي دفاع از انقلاب اسلامي و مكتب اسلام آماده باشند و به همه دنيا نشان دهند كه اگر مكتب اسلام به درستي شناسانده شود، راه نجات در مكتب اسلام نهفته است.

واقعيت هاي اسلام و اسلام واقعي بايد به جهانيان معرفي شود

استاندار يزد تاكيد كرد: همه ما بايد معرف اسلام و واقعيت‌هاي اسلام باشيم و در اين مسير روشنگري كرده و اسلام ناب محمدي (ص) را به دنيا معرفي كنيم.

در اين مراسم رژه گردان هاي موتوري، پياده، رزمي و ... با شكوه خاصي برگزار شد و شركت كنندگان در اين مراسم ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهداي جنگ تحميلي و گراميداشت هفته دفاع مقدس، توانمندي هاي نظامي خود را به نمايش گذاشتند.

اين مراسم امروز با حضور اقشار مختلف مردم، جانبازان، آزادگان، خانواده هاي معظم شهدا، گردان هاي بسيج و سپاه و ... در ميدان امام حسين (ع) يزد برگزار شد.