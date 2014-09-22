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۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

در مراسم رژه نيروهاي مسلح يزد مطرح شد/

دفاع مقدس صحنه‌هاي آموزنده و زيبايي براي ملت ايران ترسيم كرد/ لزوم آمادگي طيف‌هاي سياسي حول محور ولايت

دفاع مقدس صحنه‌هاي آموزنده و زيبايي براي ملت ايران ترسيم كرد/ لزوم آمادگي طيف‌هاي سياسي حول محور ولايت

يزد - خبرگزاري مهر: استاندار يزد گفت: دفاع مقدس با همه سختي هايي كه داشت، صحنه هاي آموزنده و زيبايي براي همه ملت ايران ترسيم كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد ميرمحمدي، پيش از ظهر يكشنبه در مراسم رژه نيروهاي مسلح استان يزد به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دوران دفاع مقدس با همه دشواريها و مشكلاتي كه داشت، بسيار آموزنده بود و صحنه هاي بسيار زيبايي از رشادت، دلاورمردي و اخلاص رزمندگان و خانواده هاي آنها براي ملت ايران ترسيم كرد.

وي بيان كرد: صحنه اي كه رزمندگان براي دفاع از كشور اسلامي جان خود را كف دست گرفتند و به دل دشمن تاختند يا زماني كه خانواده هاي شهدا با فرزندان شهيد خود روبرو مي شدند و از خدا مي خواستند تا اين هديه را از آنها پذيرا باشد، همه و همه درس و زيبايي است.

ميرمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود، بزرگترين سرمايه ملت ايران را اعتقاد راسخ به اسلام، دين و كشور دانست و بيان كرد: با تكيه بر همين داشته ها، در طول دوران جنگ تحميلي هر روز بر عزت و غرور ملي رزمندگان اسلام افزوده شد.

رزمندگان ما قدرت تصرف سرزمين هاي عراق را داشت اما نخواست متجاوز تلقي شود

وي يادآور شد: رزمندگان ما هر روز در جنگ قدمي به سمت جلو برداشتند و دشمن را به عقب راندند و تصرف مقطعي فاو نيز به اين دليل بود كه به دشمن نشان دهند كه ما قدرت تصرف سرزمين‌هاي شما را داريم اما نمي‌خواهيم متجاوز تلقي شويم.

وي خاطرنشان كرد: امروز ايران اسلامي در دنيا به عنوان كشوري متين و ملتي ارزشمند شناخته مي‌شود و دشمن و استكبار با تمام تلاش قصد خدشه ‌دار كردن چهره جمهوري اسلامي را دارد اما با چهره متين ملت و انقلاب روبرو مي ‌شود.

ميرمحمدي با تاكيد بر حفظ وحدت و انسجام ملي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته عنوان كرد: اتحاد و انسجامي كه امروز در نيروهاي نظامي و انتظامي ملت ايران است، نقطه قوت ماست و ما را در برابر دشمن نفوذناپذير كرده است.

استاندار يزد عنوان كرد: رزمندگان و ملت ايران براي دفاع از ميهن اسلامي و انقلاب اسلامي جان خود را بر كف نهادند و در مقابل تجاوز بيگانگان ايستادند و اكنون نبايد به سادگي در مقابل تهاجم فرهنگي دشمن شكست بخوريم.

عامل نفوذ دشمن در ميان ملت هاي مسلمان، تفرقه بين مسلمين است

وي خاطرنشان كرد: امروز مردم ما بايد آماده‌تر از قبل باشند و كشورهايي كه آفت تفرقه در آنها افتاده بايد به خود بيايند و تفرقه را كنار بگذارند زيرا تفرقه باعث نفوذ دشمن در بين آنها شده است.

ميرمحمدي ادامه داد: جريان بيداري اسلامي كه آغاز شد، دشمن با تمام قدرت و از نقطه ضعف كه افترا و تهمت سياسي و اجتماعي بود، وارد مسلمين شد.

وي تصريح كرد: امروز همه طيف‌هاي سياسي بايد حول محور ولايت براي دفاع از انقلاب اسلامي و مكتب اسلام آماده باشند و به همه دنيا نشان دهند كه اگر مكتب اسلام به درستي شناسانده شود، راه نجات در مكتب اسلام نهفته است.

واقعيت هاي اسلام و اسلام واقعي بايد به جهانيان معرفي شود

استاندار يزد تاكيد كرد: همه ما بايد معرف اسلام و واقعيت‌هاي اسلام باشيم و در اين مسير روشنگري كرده و اسلام ناب محمدي (ص) را به دنيا معرفي كنيم.

در اين مراسم رژه گردان هاي موتوري، پياده، رزمي و ... با شكوه خاصي برگزار شد و شركت كنندگان در اين مراسم ضمن اداي احترام به مقام شامخ شهداي جنگ تحميلي و گراميداشت هفته دفاع مقدس، توانمندي هاي نظامي خود را به نمايش گذاشتند.

اين مراسم امروز با حضور اقشار مختلف مردم، جانبازان، آزادگان، خانواده هاي معظم شهدا، گردان هاي بسيج و سپاه و ... در ميدان امام حسين (ع) يزد برگزار شد.

کد مطلب 2375135

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