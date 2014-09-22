895 زائر از طریق فرودگاه بین المللی زاهدان عازم حج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اعرابی مقدم روز دوشنبه در جلسه هماهنگی با روسای واحدهای مستقر در فرودگاه بین المللی زاهدان به منظور بررسی تمهیدات لازم در راستای تسهیل در سفر حجاج استان بیان داشت: مسافران بیت الحرام از این استان در روزهای سوم و چهارم مهرماه از طریق فرودگاه بین المللی زاهدان به وسیله 3 فروند بوئینگ 767 به فرودگاه جده در کشور عربستان سعودی اعزام خواهند شد.

در این نشست که با حضورمسئولان تمامی بخش های فنی و عملیاتی فرودگاه بین المللی زاهدان از جمله فرمانده سپاه و پلیس فرودگاه، نماینده بانک ها، اورژانس فرودگاه، گمرک، سوختگیری، گذرنامه، مسئولان سیستم های ناوبری، نماینده سازمان حج و زیارت و عوامل دخیل در واحد های خدماتی برگزار شد بر ارایه خدمات مطلوب و تسریع در سفر حجاج تاکید و برنامه ریزی شد.

زائران به هشدارهای پلیس توجه کنند

رئیس پلیس فرودگاه های سیستان و بلوچستان نیز در جلسه هماهنگی اعزام حجاج اظهار داشت: مسافران بیت الحرام باید هشدارهای و نکات ایمنی لازم را در راستای سفری خوش و بدون دغدغه مدنظر قرار دهند.

سلطان کیخا بیان داشت: زائران بیت الحرام باید از حمل هرگونه داروهای گیاهی مانند شیرین بیان و یا داروهایی که شباهت زیادی به مواد مخدر دارند و ممکن است در کشور مقصد شناخته شده نباشد به طور جد خودداری کنند.

وی از متولیان کاروان های حجاج خواست تا به زائران سرزمین وحی یادآور شوند تا مدارک مسافرتی خود شامل گذرنامه، بلیت و کارت پرواز را از خود دور نکنند یا در کیف مسافرتی یا چمدان قرار ندهند.

وی همچنین خواستار توجه مسافران به نحوه حمل و مراقبت از توشه خود شد و افزود: زائران نباید به هیچ عنوان بار و یا توشه مسافران دیگر و به ویژه افراد ناشناس را به صورت امانت قبول کنند و وسایل و امانات خود را نیز به دیگران امانت ندهند.

کیخا تاکید کرد: زائران عزیز باید در صورت داشتن ابتلا به بیماری های خاص مانند دیابت یا بیماری های قلبی دارو به میزان مصرف و لازم برای طول سفر به همراه داشته باشند.