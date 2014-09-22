برخورد با ورود هرگونه هواپیمای غیرمجاز به آسمان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ظهر امروز در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حرکت پدافند هوایی قدرت جمهوری اسلامی است، گفت: جدایی نیروهای مسلح از یکدیگر محکوم به شکست است و همواره نیروهای مسلح باید در کنار یکدیگر باشند در همین زمینه نیز سپاه و ارتش دو بازوی قدرتمند برای حفاظت از قلمروهای هوایی و زمینی و دریایی اند بنابراین بسیاری از رصدها با دقت بالاتر و اقدامات با خطای کمتر انجام می شود.

وی افزود: رژه نیروهای مسلح هر کشور نماد قدرت است که در ایران این اقدامات ریشه در خون شهدا و خودباوری نیروهای مسلح دارد که علی رغم تحریم ها توانسته ایم به دستاوردهای ارزشمندی در حوزه های دریایی و زمینی و هوایی برسیم.

امیر اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پدافند هوایی ورود پروازهای غیرمجاز را محکوم و با آنها برخورد لازم را انجام می دهد، افزود: اگر قرار باشد هواپیمایی برای انجام ماموریت خود از آسمان ایران استفاده کند باید مجوز داشته باشد در غیر این صورت آن هواپیما را نشانده یا منهدم می کنیم.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی با اشاره به اینکه در این رزمایش سامانه های جدید راداری و موشکی رونمایی شده اند، گفت: ما اکنون هیچ مشکلی در زمینه تولید بومی سامانه های راداری و موشکی و ... نداریم و مراحل کشف، شناسایی، ره گیری و انهدام نیز بدون هیچ نقصی توسط سامانه های بومی ما در حال انجام است.

وی با بیان اینکه پروازها از آسمان ایران 3 برابر شده است خاطر نشان کرد: پیام ما به کشورهای همسایه پیام صلح، امنیت و آرامش است.