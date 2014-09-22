به گزارش خبرنگار مهر،حبیب طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چندین ماه گذشته قبض های گاز با هزینه های سنگین به مساجد ارسال شده و طی آن به این مساجد اخطار داده شده بود که در صورت عدم پرداخت این مبلغ با قطعی گاز مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در این خصوص با شرکت گاز استان جلساتی تشکیل داده و از این شرکت خواستیم که گاز این مساجد را به شکل فعلی قطع نکنند که این امر مورد تایید این شرکت قرار گرفته شد.

طاهری افزود: باید قبل از اجرای قانون هزینه گاز مساجد با توجه به الگوی مصرف، این امر کاملا اطلاع رسانی می شد تا مساجد از آن آگاه می شدند، از سوی دیگر متاسفانه برخی کارشناسان اداره گاز رفتار مناسبی با متولیان مساجد استان نداشتند که از شرکت گاز خواسته شد تا به رفتار نادرست این تعداد افراد رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه مجلس باید تصمیم مناسبی برای این قانون بگیرد، گفت: هم اکنون مساجد منبع درآمدی ندارند و پرداخت این مبالغ هنگفت برای آن ها کار دشواری است که باید نمایندگان مجلس در تدوین این قانون به نوع فعالیت و کارآیی مساجد نیز دقت کرده و برحسب آن اقدام به تدوین این قانون می کردند.

رئیس اداره امورفرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: مساجد پایگاه فرهنگی جامعه بوده و دولتمردان و نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که در شرایط کنونی که با جنگ نرم دشمنان اسلام مواجه هستیم، مساجد بهترین پایگاه ها برای مصون نگه داشتن نسل جوان از این آسیب ها بوده و باید توجه ویژه ای به این اماکن مقدس شود.

حبیب طاهری با اشاره به جلسه معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان با رئیس شرکت گاز در این خصوص افزود:در این جلسه نیز اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی اعتراض خود را مبنی بر نحوه قطع گاز برخی از مساجد در تبریز اعلام کرد.

رییس اداره گاز استان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون بودجه 92این مطالبات را ناشی از همین قانون دانست و تعریفی را نیز به میزان الگوی مصرف اعلام داشتند.

ولی الله دینی اعلام کرد حفظ و حراست از گاز که موهبت الهی است یک وظیفه همگانی محسوب می شود و در این میان نباید به فعالیت مساجد ضربه ای وارد شود.

البته باید عنوان کرد درهمین تعیین میزان الگوی مصرف در مساجد شهری در فصل گرما190مترمکعب وفصل سرما620متر مکعب اعلام شده که با معیارهای مساحتی و فعالیتی مساجد سازگار نیست تعیین یک سقف واحد برای کل مساجد صحیح نمی باشد.