به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در میدان بسیج گرگان انجام شد اظهار کرد: روزگاری در قبل از انقلاب کشور ایران ژاندارم آمریکا در منطقه بود ولی در حال حاضر مانند کوهی استوار است که استکبار جهانی جرات نزدیک شدن به کشور ایران را ندارد.

وی افزود: امروز روز بسیار بزرگ و ماندنی در تاریخ کشور است و در 34 سال قبل مانند چنین روزی که تازه انقلاب شده بود و کشور از شرایط گذشته بیرون آمده بود، رژیم بعثی عراق هجوم خود را به کشور ما از زمین و هوا آغاز کرد و روشن است که تنها رژِیم عراق در این جنگ با ایران نبود بلکه تمام کشورهایی که از اوایل پیروزی انقلاب در صدد لطمه زدن به انقلاب بودند در این تجاوز عراق را همراهی کردند.

ملت ایران هیچ گاه طالب جنگ نبوده است

امام جمعه گرگان بیان کرد: ملت ایران هیچ گاه طالب جنگ نبود و امروز کشور ایران، یکی از مدعیان مبارزه واقعی با تروریسم و محو سلاح هسته ای در است و تنها زمانی که مورد هجمه قرار گرفت در صدد دفاع از کشور برآمد.

وی تصریح کرد: مردم ایران در زمان حمله عراق به کشورما از بزرگ و کوچک و زن و مرد و کشاورز و روحانی و دانشگاهی و همه یکصدا و یکپارچه وارد دفاع از کشور شد .

آیت الله نورمفیدی در ادامه افزود: جنگ ما برای سلطه جویی و کشورگشایی و اذیت کشورهای دیگر نبود و بی جهت نبود که نام دفاع مقدس برای این دفاع گذاشته شد و جنگ ما با نیروی دشمن جمگ هدف و جنگ ارزش ها بود.

وی ادامه داد: ما تازه انقلاب کرده بودیم و می خواستیم در جهان طرحی نودر اندازیم و دشمن می خواست آرمان های این انقلاب را که پیشرفت، توسعه و استقلال بود را مورد تهاجم قراردهد و موجودیت کشور ما را به خطر اندازد و طبیعی بود ملت ایران برای حفظ موجودیت خود به پا خیزد.

امام جمعه گرگان با بیان این که این جنگ دو صحنه داشت گفت: در ظاهر و صفحه اول ابن جنگ عراق با همه هم پیمانان شرق و غرب حضور داشت و در صحنه دوم همه ملت ایران برای حفظ آرمان ها و ارزش های نظام به پا خواستند و شاید این گونه دفاع همه جانبه هیچ گاه در تاریخ این کشور نظیر نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: ما نباید بگذاریم این افتخار و این ارزش ها فراموش شود و همیشه باید چهره دشمن که آن روزها برای به خطر انداختن این نظام وارد میدان شده بود در خاطر ملت بماندو دشمنی دشمن فراموش نشود.

امام جمعه گرگان تصریح کرد: از طرف دیگر هم نباید ایثارگری ها و فداکاری های ملت ایران که صفحه بسیار نورانی برا ی ملت ایران است هیچ گاه فراموش شود و هفته دفاع مقدس فقط برای انجام مراسمات ظاهری نیست بلکه برای این مسائل عمیق است ما باید همیشه نسبت به دشمن مراقب باشیم.

آیت ا... نورمفیدی تصریح کرد: اتحاد، یکپارچگی و هماهنگی بین همه اقشار ملت و تبعیت از رهبری سبب پیروزی ملت ایران شد و موجب شد کشور ما آن عقبه خطرناک را پشت سر بگذارد و به قله های افتخار و پیروزی برسد.

وی افزود: روزهایی بود که این کشور حتی برای سیم خاردار هم تحریم بود اما امروز انواع پهبادها، خودروهای جنگی و موشک ها را برای دفاع از خود می سازد و توانسته است به مدد این انقلاب به پیشرفت های خوبی نائل شود.

نماینده مردم گرگان در مجلس خبرگان در ادامه بیان کرد: ما توانستیم به اهداف بلند این انقلاب یعنی استقلال و آزادی و جایگاه بلند و رفیع در جهان دست پیدا کنیم و به پیشرفت های خوبی برسیم ولی مشکلاتی هم در کشور وجود دارد که دولت سعی در حل مشکلات دارد.

وی بیان کرد: دولت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری به دنبال پیاده کردن شعار سال است و تاکنون توانسته است بحث تورم رادر کشور کاهش دهد و ثابت نگه دارد و قول داده است که این تورم در پایان سال 94 به یک رقم برسد.

حمایت از تولید مشکل بیکاری را هم حل می کند

امام جمعه گرگان تصریح کرد: ماامیدوار هستیم که مذاکرات 5 به علاوه یک به نتیجه برسد و بازارهای جهانی به روی محصولات ما باز شود و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به امر سرمایه گذاری در کشور مبادرت کنند و اگر این گونه شود و تولید حمایت شود مشکل بیکاری هم به مرور رفع می شود.

در پایان این مراسم از خانواده های شهدای نیروی انتظامی، ارتش و سپاه و مرزبانی هم تجلیل شد .