به گزارش خبرنگار مهر، هرمز قلاوند امروز در نشستی خبری در تشریح سیاست‌های جدید اکتشاف نفت و گاز طبیعی ایران، گفت: مذاکره با 18 شرکت بین‌المللی برای امضای قراردادهای اکتشاف و توسعه در 40 بلوک اکتشاف جدید نفت وگاز ایران آغاز شده است.



مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه از 40 بلوک جدید اکتشافی 15 بلوک در قالب قراردادهای جدید صنعت نفت به شرکت‌های خارجی معرفی خواهد شد تصریح کرد: دلیل تأکید بر همکاری با شرکت‌های خارجی کمبود منابع مالی در داخل کشور است.



این مقام مسئول با بیان اینکه در طول 12 سال گذشته تاکنون حدود یک میلیارد و 40 میلیون دلار در حوزه اکتشافات نفت و گازایران سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: در این مدت 15 بلوک اکتشافی تعیین شده بود که از این تعداد کار 11 بلوک به انجام رسیده و سه بلوک دیگر به دلیل اعمال تحریم‌ها نیمه کاره رها شده است.



وی با یادآوری اینکه در حال حاضر ضریب موفقیت عملیات اکتشاف نفت و گاز در ایران 70 درصد است تبیین کرد: این رقم در سالهای آینده کاهش می یابد به طوری که پیش بینی می شود این ضریب به 50 تا 60 درصد هم برسد.



مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در خصوص تحقق برنامه پنجم توسعه در بخش اکتشاف نفت و گاز هم توضیح داد: اهداف اکتشافات نفت و گاز ایران در سال اول اجرای قنون پنجم توسعه با کشف چندین مخزن جدید هیدروکربوری به طور کامل محقق شد.



قلاوند در ادامه از فعالیت به طور همزمان 7 دکل خشکی و کل دریایی در بلوک های اکتشاف نفت و گاز ایران با اولویت مناطق مرزی خبر داد و افزود: جزئیات اکتشافات جدید نفت و گاز کشور به وزیر نفت ارائه شده و وزارت نفت می تواند این اخبار را در اختیار مردم قرار دهد.



وی با بیان اینکه سه کشور ایران، عربستان سعودی و عراق پیش بینی می شود تا 60 تا 70 سال آینده ذخایر نفت در اختیار داشته باشند، تاکید کرد: در صورت اکتشافات جدید ایران این رقم افزایش می یابد ضمن آنکه ذخایر گاز کلیه کشورها هم تا 80 سال آینده به جز ایران و روسیه به اتمام خواهد رسید اما ایران تا 200 سال آینده گاز خواهد داشت.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه بودجه امسال امور اکتشاف شرکت ملی نفت 110 میلیون دلار به‌علاوه 150 میلیارد تومان تعیین شده است، گفت: شرکت ملی نفت ایران به زودی با دانشگاه بارسلونا و یک شرکت اروپایی قرارداد جدید همکاری مطالعاتی در بلوک زاگرس امضا خواهد کرد.



قلاوند در ادامه با بیان اینکه هم اکنون سه پروژه جدید به منظور کشف ذخایر نامتعاذرف نفت و گاز در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: در حال حاضر طرح قالی کوه لرستان که مربوط به ذخایر غیرمتعارف نفتی بوده از حدود 70 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.



مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از اجرای کشف ذخایر نامتعارف گاز در استان لرستان خبر داد و اظهار داشت: پیشرفت اجرایی این پروژه اکتشافی هم به بیش از 10 درصد رسیده است.



وی همچنین با اشاره به انجام اکتشافات جدید گازی در دریای عمان، توضیح داد:طرح اکتشاف هیدرات‌های گازی در دریای عمان از پیشرفتی 90 درصدی برخوردار است.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ذخایر غیرمتعارف ایران بسیار گسترده است به طوری که در طول ناحیه زاگرس که حدود 1200 تا 1400 کیلومتر می‌شود ذخایر غیرمتعارف وجود دارد، بیان کرد: در طول 100 سال گذشته 4 هزار و 365 افق اکتشافی شناسایی شده است از این تعداد تاکنون 830 افق حفاری شده و 995 افق اولویت دار نیز در برنامه برای حفاری قرار گرفته است.



قلاوند با اعلام اینکه عملیات اکتشاف در بلوک‌های ذهاب و سپهر در حال انجام است، خاطرنشان کرد: مناقصه بلوک تندیس برگزار شده و امکان سنجی بلوک اکتشافی دشت مینو نیز در حال انجام است.