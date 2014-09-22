به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین همایش بین‌المللی بچه‌های آسمان با حضور حجت‌الاسلام محمد علی زم و علیرضا قزوه در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد.

در این نشست خبری حجت‌الاسلام زم در سخنانی اظهار داشت: این همایش به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان و در پنجم مهر ماه و روز همبستگی ملت ایران و فلسطین در 9 مهر به مدت یک هفته در منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود.

وی در ادامه به مساله صلح اشاره کرد و گفت: موضوع اصلاح و صالحین و اصلاحات واژگانی است که به طور کامل ریشه در صلح دارد و این کلمه بیش از 194 نوبت در قرآن کریم تکرار شده است اما متاسفانه این واژه غریب و مهجور مظلوم است و در ایران کمتر راجع به آن اظهار نظر می‌شود. هشت سال دفاع مقدس و جنگ و توطئه‌های بیگانگان علیه ملت ایران، مردم و مسئولین را به سوی مقابل صلح کشایند و به این باور رساند که باید روی پا بایستیم و مقاومت کنیم. مقاومت به همین خاطر روی دیگر سکه زندگی شد که یک روی آن صلح است.

وی ادامه داد: جایی که نمی‌گذارند و نمی‌توانیم از صلح صحبت کنیم و از مزیت صلح بهره‌مند شویم باید از مقاومت حرف زد در حالی که فرهنگ مردم ما به صورت الهی و فطری فرهنگ صلح است. خداوند نیز بارها از صلح سخن به میان آورده است و عنوان کرده که در آن برای نوع بشر خیر نهفته است و نیز عنوان کرده که انسان‌ها باید با خود آشتی کنند تا بتوانند با دیگران رابطه اجتماعی و در ماین خود انسجام ملی برقرار کنند.

زم ادامه داد: ریشه تمامی اصلاحات فردی درآدمی صلح است و تا زمانی که آدمیان در میان خود صلح برقرار نکنند نمی‌توانند مصلح باشند. مصلح شدن خود نیز مقدمه صالح شدن است.

رئیس پیشین حوزه هنری با بیان اینکه مرز میان مصلح و مفسد بودن را خداوند مشخص می‌کند تصریح کرد: خداوند وعده داد که جامعه‌ای به اصلاح دست پیدا خواهد کرد که مردان و زنانش به مقام صالح بودن برسند و وعده داده که اجر مردمی که به صلح می‌اندیشند را فراموش نخواهد کرد. با این حال آنجا که نگذارند اهل صلح اندیشگی خود را دنبال کنند و بر آنها داعش و طالبانیزم و منافق و جنگ تحمیل کنند طبیعی است که معنای صلح به شکل دیگری خواهد شد. به همین دلیل به باور من مردمان باید ابتدا ریشه مفاسد را بخشکانند تا بتوانند صلح را برقرار کنند.

وی همچنین گفت: ما همواره در معرض رخدادهای منفی از سوی مستکبران جهان هستیم اما در پرتو همین صفات است که به نوعی شناخت و معرفت روح در حال شکل‌گیری در درون ماست که اگر با معرفت دینی ما آمیخته شود آنگاه ما امتی یکپارچه و واحد خواهیم شد.

در ادامه این نشست علیرضا قزوه دبیر این همایش نیز در سخنانی اظهار داشت: مردم ما هنوز حلاوت پیروزی غزه را در کام دارند اما در بعد فرهنگی کاری نکرده‌ایم که بتواند اصحاب ادب را حول این موضوع زیر یک سقف جمع کند تا بتوانند این پیروزی را جشن بگیرند و همایش آسمان بچه‌ها نیز به دنبال همین موضوع است. این برنامه تلفیقی است از حضور هنرمندان و شاعران و نویسندگان ایران و جهان که امیدواریم سال‌های بعد نیز در سایر مناطق آزاد ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: در این همایش 50 میهمان خارجی از 15 کشور جهان حضور خواهند داشت که در موضوعات شعر و داستان و هنرهای تجسمی به فعالیت می‌پردازند. این هنرمندان از کشورهای آذربایجان، آرژانتین، آلمان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ژاپن، سوریه، عراق، فلسطین و لبنان و مصر و هندوستان در این همایش حاضر خواهند بود و در روز پنجم مهر ماه در آبادان این همایش را افتتاح خواهند کرد که مخاطبانش نوجوانان و جوانان خطه جنوب خواهند بود.

قزوه از برپایی نمایشگاه کتاب، کارگاه شعر و کاریکاتور و نقاشی و نیز اجرای زنده گروه موسیقی صدای قدس که از کشور فلسطین به همایش می‌آیند در ایام برگزاری این برنامه خبر داد داد و افزود: در روز هفتم مهرماه نیز نخستین سالگرد درگذشت شیخ مصطفی رهنما از روحانیون مبارز ایران در راستای آزادی فلسطین در حاشیه این همایش گرامی داشته می‌شود.

وی همچنین از حضور100 هنرمند ایرانی در این همایش و برپایی مراسمی به مدت دو روز به منظور اختتامیه این همایش در برج میلاد تهران خبر داد.