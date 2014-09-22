مشكل اشتغال با اقدامات كليشه اي حل نمي شود

بهروز اكرمي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه يكي از موضوعات مهم كشور بحث اشتغال بر ضرورت حضور مستمر کلیه مدیران در جلسات کارگروه اشتغال بعنوان جایگاهی مهم در تصمیم گیری های کلان استان تاكید کرد.

وي با اشاره به اینکه بیشترین حجم درخواست های مردم، بحث اشتغال است، با تاکید بر اینکه حاصل و خروجی جلسات مرتبط با حوزه اشتغال باید به ایجاد شغل پایدار و رفع معضل بیکاری در جامعه منتهی شود،اضافه كرد: براي حفظ سطح اشتغال موجود و ايجاد مشاغل جديد نيازمند عزم ملي هستيم.

دبير كارگروه تخصصي اشتغال و سرمايه گذاري استان با بيان اينكه امسال دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس امكانات و ظرفیت‌های خود تعهد ایجاد شغل کرده‌اند و برای هیچ دستگاهی سهمیه اشتغال درنظر گرفته نشده است، اضافه كرد: در شش ماهه اول امسال عملكرد دستگاههاي اجرايي در خصوص ايجاد اشتغال ارزيابي خواهد شد.

وي در ادامه خطاب به مدیران استانی، غیبت برخي از مدیران استان و اعزام نمایندگان در جلسه کارگروه اشتغال را حاکی از عدم اهمیت به این موضوع دانست وتصریح کرد: بيشتر درخواست های مردم به موضوع بیکاری و اشتغال برمی گردد به واقع چه کاری مهمتر از اشتغال می تواند دغدغه کاری مدیران باشد.

مديركل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان، اظهارداشت: بيش از 50 هزار هكتار زمين مستعد پرورش ميگو در استان شناسايي شده است كه براي ايجاد زيرساختها و استفاده از اين منابع بايد زمينه حضور بخش خصوصي را فراهم كرد.