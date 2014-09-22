به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر مشروح مباحث 34 جلسه میزگرد مجله "نامه فرهنگ" در دو کتاب با عناوین «نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ» و «فرهنگ و کارآمدی» توسط انتشارات سخن به چاپ رسیده بود و جلد سوم که به تازگی توسط این انتشارات روانه بازار شده است، «سیاست و فرهنگ» نام دارد که مشتمل بر مشروح مباحث و مذاکرات صورت گرفته در 16 جلسه میزگرد دیگر مجله نامه فرهنگ است که با حضور استادان و صاحبنظران کشور طی مدت 15 سال سردبیری استاد رضا داوری اردکانی در مجله نامه فرهنگ برگزار شده است.

این سه جلد کتاب را می توان «دائره المعارف کوچک فرهنگ زمان» قلمداد کرد و حاصل تضارب آراء صاحبنظرانی است که در مورد مسائل مختلف فلسفی، تاریخی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران و جهان به بحث و گفتگو پرداخته اند.

عناوین جلسات گفتگو و اسامی صاحبنظران حاضر در جلسات میزگردی که در جلد جدید منتشر شده است عبارتند از:

- فرهنگ و تمدن اسلامی (بهار 1372، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامعلی حداد عادل، دکتر فتح الله مجتبایی، دکتر جلال الدین مجتبوی، دکتر مهدی محقق، دکتر سیدمصطفی محقق داماد و رضا داوری اردکانی)

ـ فرهنگ و روابط بین الملل (تابستان و پاییز 1373، سیدمجتبی روئین تن، دکتر محمود سریع القلم، محمدعلی شعاعی، دکتر یحیی کمالی پور، دکتر محمدجواد لاریجانی، دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر علی نقی مشایخی، دکتر احمد نقیب زاده و رضا داوری اردکانی)

- دین و دنیا (زمستان 1373، آیت الله صادق لاریجانی، دکتر سیدجلال الدین مجتبوی، سیدمحمد آوینی، محمدعلی شعاعی، مسعود ترقی جاه و رضا داوری اردکانی)

- اسلام و غرب (بهار 1374، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر حسین توکلی، دکتر هرمان لندوت، دکتر رضا شعبانی و رضا داوری اردکانی)

- فلسفه و فرهنگ (تابستان 1374، آیت الله سیدمحمد خامنه ای، حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد احمدی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی و رضا داوری اردکانی)

- سیاست و فرهنگ (زمستان 1374، دکتر محمدجواد لاریجانی، دکتر فرهنگ رجایی، دکتر غلامعلی خوشرو، محمدعلی شعاعی و رضا داوری اردکانی)

- سکولاریسم و فرهنگ (بهار 1375، سیدمحمد آوینی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر غلامرضا اعوانی، دکتر غلامعلی حداد عادل، رضا داوری اردکانی و دکتر ماهروزاده)

- خلاقیت و فرهنگ (تابستان 1375، سیدمحمد آوینی، بهروز افخمی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر محمود سریع القلم، دکتر علی شریعتمداری، محمدعلی شعاعی، مهندس هاشمی و رضا داوری اردکانی)

- پلورالیسم و فرهنگ (زمستان 1375، دکتر غلامعلی حدادعادل، دکتر محسن خلیجی، دکتر غلامعلی خوشرو، ، حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد، دکتر احمد نقیب زاده و رضا داوری اردکانی)

- خرد و سیاست (تابستان و پاییز 1378، دکتر علیرضا بهشتی، دکتر محسن کدیور، دکتر ولی رضا نصر، دکتر احمد نقیب زاده، محمدعلی شعاعی و رضا داوری اردکانی)

- زبان و فرهنگ (زمستان 138، دکتر کوروش صفوی، دکتر محمد دبیرمقدم، دکتر لطف¬الله یارمحمدی، دکتر رضا نیلی¬پور، دکتر سیدعلی میردامادی و رضا داوری اردکانی)

- تاریخ و فرهنگ (بهار 1379، دکتر صادق آئینه وند، دکتر احسان اشراقی، دکتر رضا شعبانی، دکتر عبدالحسین نوایی، دکتر شهرام پازوکی و رضا داوری اردکانی)

- فرهنگ و تکنولوژی (زمستان 1381، دکتر محمدحسین سلیمی، دکتر فتح الله مضطرزاده، دکتر رضا مکنون، دکتر مسعود شفیعی، دکتر شهرام پازوکی، دکتر شاپور اعتماد و رضا داوری اردکانی)

- قانون و فرهنگ (تابستان 1382، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر یوسف مولایی، دکتر کامبیز نوروزی و رضا داوری اردکانی)

- فرهنگ و هنر (زمستان 1382، دکتر مهدی حجت، دکتر سیدمحمدرضا بهشتی، دکتر پرویز ضیاءشهابی، دکتر محمد ریخته گران و رضا داوری اردکانی)

- فرهنگ، فلسفه و تفکر (بهار 1383، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، دکتر پرویز ضیاءشهابی و رضا داوری اردکانی)

کتاب «سیاست و فرهنگ» در شهریور سال 1393 در شمارگان 1100 نسخه و در 784 صفحه به همت انتشارات سخن به چاپ رسیده است.

در مجموع 50 میزگرد مجله نامه فرهنگ در سه جلد کتاب با عناوین «نگاهی نو به فلسفه و فرهنگ»، «فرهنگ و کارآمدی» و «سیاست و فرهنگ» زیر نظر دکتر رضا داوری اردکانی، در 2400 صفحه در فاصله سالهای 1391 تا 1393 توسط انتشارات سخن منتشر شده است.