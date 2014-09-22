نیروهای مسلح ایران در پناه ولایت فقیه از حریم کشور دفاع می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد رضا جهادی ارسی پیش از ظهر امروز در مراسم رژه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با اشاره به رشادت‌های مردان غیور ایران در 8 سال دفاع مقدس اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس سپاه، ارتش و بسیج دست به دست هم دادند و با انسجام و وحدت خود دشمن را را شکست داده و ضربات بسیاری به آنها زدند.



وی افزود: آنچه دفاع ما را در این جنگ مقدس کرد ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی بود که این دفاع مقدس برای ما به ارمغان آورد و در خودکفایی ایران در زمینه ساخت سلاح های جنگی و خودباوری در زمینه های مختلف نیز تاثیر بسیار داشت.



ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری ابراز داشت: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج با وحدت کلمه در حریم ولایت و با توجه به پشتوانه 8 سال دفاع مقدس در حال حفاظت از این مرز و بوم هستند.



وی اضافه کرد: هفته دفاع مقدس، هفته از خود گذشتگی و جانبازی است و در واقع یکی از اعیاد ملت ایران است.



ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب فرموده اند که اگر سال‌ها دانشمندان و نویسندگان دنیا جزء به جزء دفاع مقدس را بررسی کنند باز هم حرف های زیادی برای گفتن باقی می ماند.



وی اضافه کرد: امیدواریم در هفته دفاع مقدس بتوانیم با برنامه های دقیق و برگزاری نمایشگاه های مختلف گوشه‌ای از ارزش‌های دفاع مقدس را به نمایش گذاریم تا نسل‌های بعدی این رشادت‌ها را یاد بگیرند ضمن اینکه باید با روش های صحیح این مبانی را به نسل بعدی انتقال دهیم.