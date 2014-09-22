به گزارش خبرنگار مهر، علي باخرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص نشست كارگروه كالاهاي هدف و سطح عرضه، اظهار داشت: در اين نشست که روز گذشته برگزار شد، آخرين وضعيت توليد، واردات و قاچاق لوازم التحرير در استان و كشور مورد بررسي قرار گرفت.

رئيس بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي از برگزاري ششمين جلسه كارگروه كالاهاي هدف و سطح عرضه با حضور اعضاء كارگروه در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت خبرداد و اظهار داشت: در اين جلسه با توجه به اهميت حوزه فرهنگي و آسيب هاي ناشي از ترويج فرهنگ بيگانه از طریق لوازم التحرير قاچاق مقرر گرديد ضمن اطلاع رساني كامل به اصناف، دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق كالا اقدامات قانوني انجام دهند.

وي افزود: ترويج فرهنگ بيگانه از طریق لوازم التحرير آسيبي جدي در حوزه فرهنگ است لذا حمايت از توليدات داخلي و پرهيز از اشاعه فرهنگ بيگانه از طريق لوازم التحرير قاچاق و شناسايي ظرفيت هاي توليد لوازم التحرير با رويكرد ترويج فرهنگ اسلامي نیز در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت است.