30 درصد خودروها و تجهیزات آتش نشانی زنجان نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه هفت مهرماه مصادف با روز ایمنی آتشنشانی ،برنامه های متنوعی ارائه خواهد شد افزود: با حضور کارشناسان در 20 مدرسه استان،آموزش هایی را به دانش آموزان ارائه خواهد شد.

وی عامل 80 درصد از حوادث و بلایای غیر طبیعی را مردم عنوان کرد و ادامه داد: در صورت رعایت نکات ایمنی توسط تک تک افراد جامعه و اهمیت دادن به این نکات میزان حوادث کاهش پیدا می کند.



محمدی عملکرد شش ماهه آتشس نشانی زنجان را مطلوب عنوان کرد و ادامه داد: آمار نجات یافتگان 141 نفر بوده و متاسفانه13 نفر نیز کشته شدند.



محمدی با بیان اینکه 615 نفر تحت آموزش های همگانی سازمان آتش نشانی زنجان قرار گرفتند افزود: همچنین امسال 200 نفر را در قالب گروههای داوطلب آموزش دادیم.



مدیر عامل سازمان آتشنشانی خدمات ایمنی شهرداری زنجان در برنامه های سازمان،حوزه پیشگیری را مقدم بر عملیات ها دانست و افزود: اگر بتوانیم پیشگیری را بیش از پیش عملیاتی کنیم،شاهد پایین آمدن آمار حوادث خواهیم بود.



محمدی با بیان اینکه همه مراکز ساختمانی،ملزم به به رعایت ایمنی و تجهیزات هستند ادامه داد: 9114 واحد مسکونی پروژه های مسکن مهر در جهت ایمن سازی در حال بررسی است.



مدیر عامل سازمان آتش نشانی از اهداف سازمانی خود گفت و افزود: 30 درصد تعداد خودروها در شرف نوسازی بوده و ایستگاههای آتشنشانی با تعیین اعتبارات،زمین ها مشخص شده و اجرایی خواهد شد.



محمدی با بیان اینکه نزدیک به صد نفر نیروی انسانی در خدمات آتشنشانی فعالیت می کنند،اظهار داشت:50 نفر نیروی کارآمد و مجرب در این زمینه نیاز است که با اخذ مجوز،جذب خواهند شد.



وی ایجاد گروههای آتش نشان بانوان را در زنجان یادآور شد و گفت: طی سالجاری 120 نفر داوطلب خانم به صورت داوطلبانه در آتش نشانی زنجان فعال هستند.