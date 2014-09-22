موانع فرهنگی در توسعه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بعدازظهر دوشنبه در این نشست گفت: توسعه بخش گردشگری بدون ایجاد زیربنای فرهنگی محقق نخواهد شد.

محمود باقری افزود: باید برای توسعه گردشگری ابتدا فکر و اندیشه مردم نسبت به مسائل گردشگری آشنا شود و الفبای ابتدایی گردشگری را به مردم آموزش داد.

وی بیان کرد: اگر بخشی نگری و قشری نگری را از بخش گردشگری خارج کنیم و گردشگری را به عنوان یک صنعت برای توسعه استان ببینیم بخش زیادی از مشکلات استان در این زمینه حل خواهد شد.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان، عزم و اراده جدی را لازمه ی توسعه فرهنگ گردشگری و گردشگرپذیری در استان دانست و افزود: گردشگری به عنوان یک صنعت می تواند در توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد کارساز باشد.

وی اظهار داشت: گردشگری یک صنعت است و باید شاخص هایی اقتصادی برای آن تعریف شود تا به درآمد زایی بینجامد.

کمبود زیر ساخت های گردشگری در استان

رئیس کمیسون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج هم در این نشست با اشاره به رونق گردشگری استان در سالهای اخیر، گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد قابلیت فراوانی برای گردشگری سلامت و ایجاد شهرک سلامت دارد.

خداکرم جهانی افزود: در این خصوص تصمیمات و مصوبه های بسیاری اتخاذ شده ولی با این حال هنوز اقدامی عملی صورت نگرفته است.

جهانی بیان کرد: مهمترین مشکلات استان در بخش گردشگری کمبود زیر ساخت های این حوزه است که باید برای توسعه این زیرساختها از بخش دولتی و خصوصی کمک گرفت.

وی اظهار داشت: مردم این استان مردمی مهمان نواز هستند و این مهمان نوازی در سطح کشور کم نظیر است ولی با این حال این مسئله به مدیریت عملی و علمی نیاز دارد.

وی بیان کرد: نحوه برخورد با گردشگران از ابتدای ورودشان تا خارج شدن آنان از استان و نحوه برخورد قشرها و صنف های مختلف با گردشگران باید سازماندهی شده و مدیریت شود.

موانع فرهنگی جذب گردشگر رفع شود

در ادامه مشاور کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یاسوج هم با اشاره به برگزاری همایش فرصت های گردشگری منطقه 4 کشور توسط اتاق یاسوج، گفت: اتاق بازرگانی یاسوج پس از برگزاری این همایش به بررسی برآیند این همایش و نتایج حاصل از آن پرداخت که در این بررسی ها به این نتیجه رسیده ایم یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی جذب گردشگر در استان بحث موانع فرهنگی است.

مازیار صابری بحث فرهنگ را در صنعت گردشگری یک مقوله دو طرفه دانست و افزود: هم استان ما از گردشگرانی که وارد استان می شوند تاثیر گذاری فرهنگی خواهد داشت و هم مردم استان می توانند به لحاظ فرهنگی بر ورود گردشگران تاثیر گذار باشند.

صابری تصریح کرد: نکته مهم این است که فرهنگ مسئله ای نیست که یک روزه ایجاد شده باشد که بتوان انتظار تغییر یک روزه ی آن را داشت و فرهنگ پدیده ای است که به مرور در یک جامعه شکل می گیرد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی مهمترین مشکل بخش فرهنگ در مسئله گردشگری را نبود برنامه جامع و اصولی دانست و افزود: با تدوین یک برنامه اصولی در این زمینه می توان کمک قابل توجهی به این بخش کرد.

صابری برنامه های کوتاه مدت تبلیغی را نیز اثر گذار دانست و افزود: در زمینه حفاظت از محیط زیست از سوی گردشگران می توان کارهای تبلیغی آسان، کم هزینه و بسیار تاثیر گذار انجام داد.