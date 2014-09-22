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۳۱ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۴۰

العبادی:

مخالف دخالت زمینی بین المللی در عراق هستیم

مخالف دخالت زمینی بین المللی در عراق هستیم

نخست وزیر عراق ضمن مخالفت با دخالت نظامی زمینی نیروهای خارجی در عراق از توانمند بودن نیروهای امنیتی و مردمی در جبهه زمینی علیه داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی در دیدار دیوید جانستن سفیر استرالیا در بغداد با وی همکاری امنیتی میان عراق و استرالیا علیه داعش و تلاش های ضد تروریسم و تاثیر آن بر عراق و منطقه و جهان را مورد رایزنی قرار داد.

وی افزود: عراق در معرض حمله وحشیانه از سوی تروریستهای داعش و بقیه سازمانهای تروریستی قرار دارد که این موضوع نیازمند موضع یکپارچه و حمایت جامعه بین الملی از عراق علیه این یورش است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت احترام به حاکمیت عراق و وحدت اراضی و عدم دخالت در امور داخلی آن، این موضوع را یکی از اصول کلی در حال حاضر و آینده دانست.

نخست وزیر عراق بر مخالفت با دخالت زمینی در عراق تاکید کرد و افزود: نیروهای امنیتی و مردمی توان لازم را برای مقابله با داعش در نبرد زمینی دارا هستند.

از سوی دیگر جانستن نیز آمادگی کشورش را برای کمک به عراق در زمینه امنیتی و ارائه هر نوع کمکی که دولت عراق بدان نیاز داشته باشد اعلام کرد.

کد مطلب 2375471

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