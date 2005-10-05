همايش طبيعت در هنر شرق در هندوستان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در اين همايش كه با همكاري رايزني فرهنگي ايران در هند برگزار مي‌ شود نوشين ‌دخت نفيسي با عنوان " تحول طبيعت پردازي در مجالس نسخه‌هاي خطي فارسي" و مهرداد احمديان درباره " طبيعت در نقاشي‌هاي معاصر ايران" سخنراني خواهند داشت.

همچنين نصرالله تسليمي پيرامون " درك زمان و مكان در نقاشي ايراني‌" و حسن بلخاري با عنوان "حضور لوتوس در حكمت هنر ايران و هند" سخنراني خواهند كرد.

در اين برنامه همچنين سخنراناني از كشور هند نيز به ايراد سخن خواهند پرداخت.

فرهنگستان هنر جمهورى اسلامى ايران با هدف بررسى و شناخت نگرش هنرمندان مشرق زمين به طبيعت و بهره مندى از نقد و نظر صاحبنظران انديشه و هنر همايش بين المللى طبيعت در هنر شرق را روزهاي 13 و14 آذرماه در تهران و 16 و 17 در يزد برگزار مى كند .

محورهاى اين همايش عبارتند از : طبيعت در مكاتب و سبكهاى هنرى شرق، نقش ابزار و مصالح در خلق آثار هنرى مشرق زمين، مطالعه موضوعى و تطبيقى طبيعت در هنر شرق و غرب، تاثير آرا و انديشه متفكران شرقى در خلق آثار مرتبط با طبيعت.

دبيركل اين همايش دكتر بهمن نامورمطلق است. همچنين دبير علمى دكتر نوشين دخت نفيسى و دبير شوراى علمى، منيژه كنگرانى و اعضاى شوراى علمى نيز عبارتند از: دكتر شهرام پازوكى، دكتر محمدرضا ريخته گران، دكتر نوشين دخت نفيسى، دكتر بهمن نامورمطلق، دكتر عبدالمجيد حسينى راد، دكتر حسن بلخارى، استاد نصرالله تسليمى، استاد بهنام كامرانى، دكتر مهرداد احمديان، سجاد محمد يارزاده.