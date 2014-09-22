به گزارش خبرنگار مهر، سعید کوشکی عصر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز بیان کرد: هم اکنون بحث اجرای سبک زندگی اسلامی مهمترین مولفه برای جامعه اسلامی است و بر همین اساس اعضای شورای شهر باید محیط های اجتماعی وتجاری شهر را برای اجرای سیاست های ارزش های دفاع مقدس و ارزش‌های معنوی فراهم کنند.

وی اضافه کرد: باید فضای مراکز تجاری و تفریحی شیراز به گونه ای باشد که مباحث معنوی و مذهبی در اولویت قرار داشته باشد.

کوشکی با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس نیز تاکید کرد: پیرامون دفاع مقدس به کرات در سال های گذشته بیان شده و این مهم نیاز است که ارزش های دفاع مقدس برای نسل جوان بازگو شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر استان فارس تصریح کرد: ایران را به واسطه رشادت های رزمندگان دفاع مقدس بعنوان هشتمین قدرت نظامی و دهمین قدرت هسته ای و رتبه بیستم صنعت نانو در دنیا دانسته اند که این دستاورد ها مرحون تلاش و رشادت های سرداران اسلام و دانشمندان ایرانی هستیم.

وی یادآور شد: دفاع مقدس بسیاری از ارش های اسلامی را احیا کرد و به همین منظور ملت ایران با وجود اعلام گلایه وشکایات های متعدد هر جا که لازم بدانند در صحنه حضور پیدا می کنند واعلام آمادگی وحمایت از میهن را دارند.

کوشکی به موضوع جنگ نرم اشاره داشت و افزود:در حال حاضر دشمن در جبهه جنگ نرم تلاش دارد که ارزش های دینی راتخریب کند و به همین جهت نیاز است همانند گذشته مردم آگاهانه تر رفتار کنند.

در جلسه امروز شورای شهر شیراز از دلاور مردان دفاع مقدس شهرداری شیراز به مناسبت هفته دفاع مقدس تجلیل شد.