شروع رایزنی ها درباره انتخاب نخست وزیر/درخواست امارات از اتباع خود در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع یمنی از شروع رایزنی ها درباره نخست وزیر جدید و قوت گرفتن احتمالات درباره اینکه وی از جنوب این کشور باشد خبر دادند.

از سوی دیگر رسانه های یمنی به آرام شدن اوضاع در صنعا و بازگشت خانواده هایی که به دنبال درگیری های روزهای گذشته خانه و کاشانه خود را ترک کرده بودند اشاره کردند.

این درحالی که امارات از اتباع خود خواست که سریعا یمن را ترک کنند و از اتباع خود خواست از سفر غیر ضروری به یمن نیز پرهیز کنند.

در همین حال شورای همکاری خلیج فارس از توافق صورت گرفته در یمن ابراز خرسندی کرد و ابراز امیدواری کرد که این توافق ثبات و آرامش را به یمن بازگرداند.

این درحالی است که منابع یمنی از حمله انتحاری با خودرو بمبگذاری شده به مرکز تجمع حوثی ها در منطقه البقع در کتاف در استان صعده در شمال یمن که شماری کشته و زخمی برجای گذاشت خبر دادند.

از سوی دیگر ده کشور حامی طرح موسوم به خلیج فارس خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط درگیری ها در صنعا، الجوف، مأرب و دیگر مناطق درگیر شدد.

در بیانیه این ده کشور بر ضرورت اجرای همه بندهای مربوط به توافقنامه و پایبندی کشورهای حوزه خلیج فارس، راهکار اجرایی و قعطنامه های شورای امنیت تاکید شده است.

این کشورها عبد ربه منصور هادی را رئیس جمهور قانونی دانستند.

همزمان عبد ربه منصور هادی ضمن استقبال از توافق یمن آن را عاملی برای مصون نگه داشتن کشورش از بحران توصیف کرد.

این در حالی است که ضاحی خلفان از مسئولان نظامی اماراتی که مواضعی مضحک دارد از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست که آنچه وی حکومت حوثی ها خواند را به رسمیت نشناسند و از هر گونه تعامل با آن خودداری کنند.