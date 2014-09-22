دیدارظریف با وزرای خارجه ایسلند، اوکراین، ترکمنستان و پاکستان 

به گزارش خبرگزاری مهر، وزراى خارجه جمهوری اسلامی ايران و ايسلند صبح امروز با يكديگر ملاقات و درباره زمينه‌هاى همكارى مشترك در حوزه دوجانبه و بين المللى گفتگو و تبادل نظر كردند.

مديريت منابع آبى، انرژى و ماهيگيرى ازجمله زمينه‌هاى مورد تاكيد طرفين براى افزايش همكاريهاى دوجانبه بود.

همچنین وزراى خارجه جهمهوری اسلامی ايران و اوكراين صبح امروز در نيويورك ملاقات و درباره آخرين وضعيت اوكراين، برقرارى آتش بس و روابط دوجانبه گفتگو و تبادل نظركردند.

دراين ديدار طرفين با اشاره به روابط خوب دو جانبه و اهميت تقويت آن بر تسريع فراهم آوردن مقدمات لازم جهت برگزارى كميسيون مشترك همكاري‌هاى اقتصادى دو كشور تاكيد كردند.

ظریف در پایان ابراز امیدواری کرد وضعیت اوکراین با استفاده از راه حل های سیاسی استقرار پیدا کرده و ثبات لازم به آن کشور بازگردد.



وزراى خارجه جمهوری اسلامی ايران و تركمنستان نیز صبح امروز در نيويورک ديدار و ضمن مرور ابعاد مختلف روابط فيمابين، آمادگى خود را براى ارتقاء مناسبات بويژه در زمينه هاى انرژى، حمل و نقل ريلى و جاده‌اى اعلام کردند.

ظريف در اين ديدار همچنين با اشاره به زندانيان ايرانى در تركمنستان خواستار رسيدگى به وضعيت آنان و يافتن راههاى مناسب جهت تسهيل آزادى آنان گرديد. وزيرخارجه تركمنستان نيز پيگيرى اين مشكل را از مراجع ذيربط كشورش مورد تاكيد قرار داد.

همچنین وزراى خارجه جمهوری اسلامی ايران و پاكستان صبح امروز با يكديگر ديدار و پيرامون آخرين تحولات غرب آسيا، افغانستان، روند مذاكرات هسته اى، همكاريهاى مشترك گفتگو و تبادل نظر كردند.

طرفين در اين ملاقات بر ضرورت افزايش حجم مبادلات تجارى، تقويت همكاريهاى وزارتخانه هاى ذيربط براى پيشبرد پروژه خط لوله گاز و همچنين افزايش امنيت مرزها بمنظور پيشگيرى از قاچاق موادمخدر، تردد غيرقانونى و اقدامات گروههاى تروريستى تاكيد كردند.