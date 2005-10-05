عملكرد تيمهاي كشتي آزاد و فرنگي درحال بررسي است // مديران ضعيف بايد پاسخگوي عملكردخود باشند

مهندس مهدي قدمي درگفتگوبا " مهر" ضمن بيان اين مطلب درخصوص نتايج تيم كشتي ايران درمسابقات جهاني اظهارداشت: نتايج تيم كشتي بايد در دوبخش كشتي آزاد وفرنگي مورد بحث قراربگيرد وبا وجود اينكه نتايج تيم كشتي آزاد قابل قبول نبود و نتوانست انتظارات مردم وعلاقمندان را برآورده كند، درمقابل تيم كشتي فرنگي بسياردرخشان ظاهرشد وكسب دومدال طلا ونقره نشان از روند روبه رشد اين رشته دارد.

البته تيم كشتي آزاد بدليل آسيب ديدگي برخي ازنفرات اصلي خود نتوانست با تمام قدرت دراين مسابقات حاضرشود كه اين مسئله دركسب نتايج اين تيم بي تاثيرنبود. البته قصد ندارم دراين زمينه بيش ازاين به اظهارنظر بپردازم و نظرنهايي دراين خصوص به بعد ازبررسي كارشناسانه موكول مي كنم.

وي درخصوص اينكه برخي ازمسئولان فدراسيون كشتي جوانگرايي راعامل نتايج ضعيف تيم ملي عنوان مي كنند، گفت: هدف گذاري فدراسيون كشتي بازيهاي آسيايي دوحه قطربوده است وبراين اساس فدراسيون بايد جوانگرايي را ازيك مقطعي آغازمي كرد وازهمين رودرمسابقات جهاني اين جوانگرايي درتيم كشتي آزاد فرنگي اعمال شد والبته همانطوركه گفتم بايد نتايج تيم كشتي مورد بررسي قرارگيرد تا ببينيم چه ميزان ازنتايج تيم ملي كشتي آزاد متاثر ازجوانگرايي انجام شده بوده وتاچه اندازه مسائل مديريتي درآن نقش داشته است

قدمي درخصوص اظهارات اميررضا خادم رئيس فراكسيون ورزش مجلس مبني براينكه رئيس سازمان تربيت بدني بايد پاسخگوي نتايج ضعيف تيم ملي كشتي درمسابقات جهاني باشد، گفت: دراين زمينه رئيس مطمئنا رئيس سازمان پاسخگوخواهد بود وبا توجه به اعتقاد مهندس علي آبادي به كار كارشناسي ايشان منتظرنظرات كارشناسي دراين زمينه هستند.

وي درپايان تاكيد كرد: مديران فدراسيونها بايد نسبت به عملكرد مجموعه خود پاسخگوباشند ومديراني كه نتوانند مطابق برنامه ها و اهداف تعيين شده باعث پيشرفت رشته تحت نظرخود باشند، احتمال تغييرات درآنها وجود دارد. البته اين تغييرات محدود به كسب يك نتيجه ضعيف نخواهد شد، بلكه عملكرد فدراسيون دريك مقطع چند ساله مورد ارزيابي قرارخواهد گرفت ودرمورد آن تصميم گيري خواهد شد.