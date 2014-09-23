سال تحصیلی جدید در مدارس استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی 94-93 صبح دوشنبه با حضور خلیل الله بابالو قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز بین المللی مدارس خارج از کشور، مرتضی روزبه استاندار، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری، حجت الاسلام نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، سید علی موسوی فرماندار قزوین و جمعی از مدیران و معلمان و اولیاء با به صدا درآمدن زنگ مدرسه در دبیرستان دخترانه هیئت امنایی سعادت دو برگزار شد.

سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در مراسم آغاز سال تحصیلی گفت: تزکیه نفس معلمان رمز موفقیت در کار است و اگر فرهنگیان ابتدا نفس خود را تربیت کنند می توانند در تعلیم فرزندان ما نیز موفق باشند.



وی افزود: تقویت علم و ایمان و تاسی از شهدا اگر به معنای واقعی باشد و بتوانیم از 36 هزار شهید دانش آموز الگو بگیریم قادر خواهیم بود امپراطوری بزرگ علمی جهان را مدیریت کنیم و این مهم با تلاش و همت دست یافتنی است.



این مسئول یادآورشد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری همه دستگاههای اجرایی باید برای موفقیت آموزش و پرورش همکاری کنند و اگر تعامل و همکاری همه جانبه باشد آینده درخشانی در انتظار ایران اسلامی خواهد بود.



قزوین باید در رتبه های اول تا پنجم علمی قرار گیرد



قاسمی با اشاره به استعدادهای درخشان دانش آموزان استان اظهارداشت: با این همه جوان و نوجوان خلاق و مبتکر اگر نتوانیم در سالهای آینده در رده های اول تا پنجم کشور قرار گیریم بیانگر ضعف مدیرکل و معلمان است لذا افق دید ما باید ارتقاء جایگاه آموزشی استان در همه زمینه های علمی باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین ضمن گرامیداشت یاد 300 شهید دانش آموز استان بیان کرد: باید قدردان خون شهدا باشیم و برای صیانت از ارزشهای دینی خوب درس بخوانید تا از نظر علمی به رشد قابل توجه برسیم.



قاسمی گفت: در سال تحصیلی جدید 216 هزار و 500 دانش آموز با حضور در دو هزار و 312 واحد آموزشی توسط 14 هزار و 501 معلم تحصیل علم و دانش را فرامی گیرند.

اجرای مراسم پرچم، سوگند نامه تحصیلی، سرود دانش آموزی از دیگر برنامه های شروع سال تحصیلی در دبیرستان سعادت قزوین بود.