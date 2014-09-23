حمیده اکبرجعفری نویسنده جوانی که از بیماری MS رنج میبرد و نمیتواند خود به تنهایی قلم به دست بگیرد، از آماده شدن اثر تازهاش برای چاپ خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی نگارش رمان جدیدی با نام «همنفس» را به پایان رساندم و آن را برای گرفتن مجوز چاپ به ناشر سپردم. این کتاب، یک رمان عاطفی است.
وی افزود: «همنفس» پنجمین کتاب من است که نوشتن آن 2 سال طول کشید و در نهایت یک اثر 600 صفحهای تولید شد. این رمان درباره یک زن 70 ساله است و کتاب، داستان زندگی او را از ابتدای کودکی تا به این سن، روایت میکند. نکتهای که درباره این کتاب وجود دارد این است که این رمان، علاوه بر عاطفی بودن، یک اثر آموزنده است.
این داستاننویس ادامه داد: این کتاب را به تازگی به نشر «رسانههای تخصصی» سپردهام تا برای مجوز به ارشاد برود. پیشتر دو کتاب «ضامن آهو» و «نقش عشق» را به مدد این ناشر منتشر کردم.
اکبرجعفری درباره کتاب «ضامن آهو» هم گفت: این کتاب حدود 2 ماه پیش منتشر شد و همانطور که از نامش بر میآید درباره امام رضا (ع) است. اما این کتاب، یک رمان نیست بلکه داستان کوتاهی را درباره چند معجزه در حرم امام رضا (ع) روایت میکند. این کتاب 50 صفحهای هم توسط نشر رسانههای تخصصی به چاپ رسید.
«شیرین»، «زیباتر از دریا» و «نقش عشق» دیگر آثار این نویسنده هستند که اخیراً به ترتیب، به چاپهای هشتم، هشتم و پنجم رسیدهاند.
حمیده اکبرجعفری مبتلا به نوعی بیماری MS است و قادر نیست از 96 درصد اعضای بدنش استفاده کند. به همین دلیل قلم نوشتن را به کمک اطرافیانش به دست میگیرد. این نویسنده چندی پیش به بخش مراقبتهای ویژه یکی از بیمارستانها منتقل شده بود که پس از بهبودی، از بیمارستان مرخص شد.
