  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۱:۱۹

کابینه عبدالله الثنی در لیبی رای اعتماد گرفت

کابینه عبدالله الثنی در لیبی رای اعتماد گرفت

پارلمان لیبی به کابینه عبدالله الثنی رای اعتماد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، کابینه عبدالله الثنی در لیبی از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفت. "فرج بوهاشم" سخنگوی پارلمان لیبی با اعلام این خبر افزود: از مجموع 112 نماینده پارلمان 110 نفر به دولت عبدالله الثنی رای اعتماد دادند.

در کابینه عبدالله الثنی وزارت دفاع هنوز متصدی ندارد. بسیاری از اعضای این کابینه از شخصیت های مستقل و تکنوکرات هستند.

عبدالله الثنی پیش از این دو بار در کسب رای اعتماد برای کابینه خود ناکام مانده بود اما پس از انجام اصلاحات در فهرست اعضای کابینه جدید توانست از پارلمان رای اعتماد بگیرد.

کد خبر 2375845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها