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۱ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۰

حجت الاسلام صالحی منش:

کمبود آب در قم جدی است

کمبود آب در قم جدی است

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با بیان اینکه امروز در قم با کمبود آب مواجه هستیم، گفت: زنگ مدرسه با شعار صرفه جویی در مصرف آب نواخته می‌شود تا دانش آموزان در هر جایی که شاهد هدر رفتن آب هستند از آن جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که صبح سه‌شنبه در مدرسه ماندگار امام صادق(ع) با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به مصادف شدن شروع مدارس با هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و به همه فرهنگیان از جمله معلمان و دانش آموزان درود می‌فرستیم که آنها در معنای واقعی ولی نعمتان نظام آموزش و پرورش کشور هستند.

وی با بیان اینکه امروز در قم با کمبود آب مواجه هستیم و دیگر در قم به قدر کافی آب نخواهیم داشت، عنوان کرد: اکنون زنگ مدرسه با شعار "چتر را وارونه بگیریم" به منظور صرفه جویی در مصرف آب نواخته می‌شود.

استاندار قم به دانش آموزان گفت: در مصرف آب صرفه جویی کنید و آب را زیادی مصرف نکنید و در هر جایی که شاهد هدر رفتن آب هستید جلوی آن را بگیرید که به مرز بحران رسیده ایم.

حجت الاسلام صالحی منش در ادامه تصریح کرد: خوب درس بخوانید و بدانید امام خمینی(ره) فرموده اند: دانش آموزی که خوب درس نخواند حرام است به مدرسه بیاید.

وی گفت: توقع داریم تا همه به عنوان خادمانی در شهر کریمه(ع) تمام تلاش را در راستای تعلیم و تربیت انجام دهند.

استاندار قم فضای آموزشی و تعلیم و تربیت در مدارس را فضای صمیمی و دوستانه توصیف کرد و افزود: همه باید در راه آموزش جدی گام بردارند تا هرچه زودتر کشور به ارتقای لازم برسد.


 

کد مطلب 2375900

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